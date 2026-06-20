Araç sahiplerinin her yıl iki eşit parça halinde yatırdığı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2026 yılının ikinci taksit dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen takvime göre, temmuz ayı boyunca devam edecek olan ödemelerin 31 Temmuz tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Bu tarihe kadar borcunu kapatmayan taşıt sahiplerine gecikme faizi yansıtılacak.

GİB verilerine göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranının altında bir artışla yüzde 18.95 seviyesinde zamlanan MTV tarifesi uygulanıyor. Bu kapsamda, 1 ila 3 yaş arasındaki binek otomobillerin yıllık vergi tutarı motor hacmine bağlı olarak 5 bin 750 TL ile 274 bin 415 TL arasında farklılık gösteriyor. Türkiye genelinde en çok kullanılan 1.3 ile 1.6 litre motor silindir hacmine sahip araçların yıllık MTV bedeli ise 12 bin 28 TL olarak tahsil ediliyor.

ÖDEMELER NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Mükellefler, vergi borçlarını e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ve araç plakası ile sorgulayabiliyor. Ödemeler ise Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10-23.50 saatleri aralığında anlaşmalı banka kartlarıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca PTT iş yerleri, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler üzerinden de haftanın her günü kesintisiz işlem yapılabiliyor.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞINA KARŞI GÜVENLİK UYARISI

Uzmanlar, dijital kanalları tercih edecek vatandaşları sahte sitelere karşı uyarıyor. Arama motorları üzerinden yapılan yönlendirmelerde mağduriyet yaşamamak için, tarayıcının adres çubuğuna doğrudan "gib.gov.tr" yazılması veya resmi bankacılık uygulamalarının kullanılması büyük önem taşıyor. Gecikme zammı yüküyle karşılaşmamak adına işlemlerin son güne bırakılmaması tavsiye ediliyor.