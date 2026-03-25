​Başkan Hilmi Lök, yaptığı basın açıklamasında artan girdi maliyetlerinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi içinden çıkılmaz bir ekonomik darboğaza sürüklediğini vurguladı. Özellikle motorin fiyatlarındaki astronomik artışın doğrudan gıda enflasyonunu tetiklediğine dikkat çeken Lök, acil önlem alınması gerektiğini belirtti.

​‘DOMATES 100, BİBER 200 LİRAYI AŞTI’

​Piyasadaki fahiş fiyatların sadece mevsimsel etkilerle açıklanamayacağını ifade eden Başkan Lök, gıda fiyatlarındaki artışın temel sebebinin yüksek üretim maliyetleri olduğunu söyledi. Lök, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şu an itibarıyla bir kilo domates 100 TL’nin, bir kilo biber ise 200 TL’nin üzerine çıkmış durumda. Bu durumu 'mevsimsel fiyat artışı' diyerek geçiştirmek, işin kolayına kaçmaktır. Yaz aylarında açık ürün piyasaya çıktığında bile, bu yüksek girdi maliyetleri nedeniyle maalesef yine yüksek etiketler görmeye devam edeceğiz."

​‘80 LİRALIK MAZOTLA UCUZ GIDA HAYALDİR’

​Çiftçinin üretim yapamaz hale geldiğini belirten Lök, maliyet tablosunun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. İşçilik, gübre ve sulama maliyetlerine eklenen akaryakıt yükünün bel büktüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Bir litre mazota 80 lira ödeyen bir çiftçinin, ürettiği ürünü ucuza satmasını beklemek hayalcilik olur. Mevcut politikalar sürdürülebilir bir gerçeklik sunmuyor. Günün sonunda vatandaşımız pazardan, marketten boş fileyle evine dönmek zorunda kalıyor."

​ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ÜRETİCİYE VERGİ MUAFİYETİ

​Demokrat Parti olarak çözüm önerilerini sunan Hilmi Lök, gıda enflasyonunu dizginlemek ve yerli üretimi korumak için devletin feragat etmesi gerektiğini savundu: Üreticilerin tükettiği mazottan alınan KDV derhal sıfırlanmalıdır. Bu adım sayesinde üretim maliyetleri düşecek hem üretici hem de dar gelirli tüketici rahat bir nefes alacaktır.

​Başkan Lök, açıklamasını "Üreticinin toprağa küstüğü bir düzende, tüketicinin tabağı boş kalmaya mahkumdur. Demokrat Parti olarak halkın mutfağındaki yangını söndürecek somut adımların takipçisi olacağız," sözleriyle tamamladı.