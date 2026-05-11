11 Mayıs 2026 Pazartesi günü döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki beklentiler, dolar ve Euro kurunun seyrini etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde dolar/TL kuru 45 liranın üzerinde kalırken, Euro/TL’de de yükseliş dikkat çekti.

Antalya, Alanya ve çevresinde ithalatla çalışan işletmeler, turizm sektörü temsilcileri ve birikimlerini dövizde değerlendiren yatırımcılar, güncel kurları yakından takip ediyor. Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte dövizdeki hareketlilik turizm gelirleri açısından da önem taşıyor.

11 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLAR VE EURO KURU

Dolar/TL alış: 45,3674 TL

Dolar/TL satış: 45,3877 TL

Euro/TL: 53,4185 TL

Vatandaşlar ve yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren “1 Dolar kaç TL?” ve “Euro bugün ne kadar oldu?” sorularına yanıt arıyor. Döviz kurlarındaki anlık değişimler, ekonomi gündeminin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor.

DÖVİZ KURLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikaları, jeopolitik gelişmeler ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler döviz piyasalarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Gün içinde açıklanacak veriler ve uluslararası gelişmeler, dolar ve Euro kurunda yeni dalgalanmalara neden olabilir.

Alanya’da özellikle turizm, emlak ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler için döviz kurlarındaki değişim, fiyatlandırma ve maliyet hesaplamalarında belirleyici rol oynuyor.

YATIRIMCILAR ANLIK KURLARI TAKİP EDİYOR

Uzmanlar, döviz yatırımı yapmayı düşünen vatandaşların yalnızca günlük fiyat hareketlerine değil, küresel ekonomik gelişmelere ve merkez bankalarının kararlarına da dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.

Dolar ve Euro kurundaki hareketliliğin hafta boyunca ekonomi gündeminde önemli yer tutması bekleniyor.