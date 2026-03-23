Ramazan Bayramı tatilinin ardından piyasaların yeniden açılmasıyla altın fiyatları haftaya sert hareketlerle başladı. 23 Mart 2026 Pazartesi sabahı gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında güncel satış fiyatları yatırımcıların yakın takibine girdi.

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte gözler yeniden serbest piyasa altın fiyatlarına çevrildi. Haftanın ilk işlem gününde özellikle gram ve çeyrek altın tarafında dalgalı bir görünüm öne çıktı. Piyasadaki hareketlilik sadece yatırımcıyı değil, düğün yapacak aileleri, borcunu altınla hesaplayanları ve birikimini korumaya çalışan vatandaşları da doğrudan ilgilendiriyor.

23 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

23 Mart 2026 Pazartesi sabah saatlerinde öne çıkan güncel satış rakamları şöyle:

Gram altın: 5.974,76 TL

Çeyrek altın: 9.834,78 TL

Yarım altın: 19.523,60 TL

Tam altın: 42.863,00 TL

Cumhuriyet altını: 38.952,42 TL

22 ayar bilezik gramı: 6.207,61 TL

ALTINDA NEDEN HAREKETLİLİK VAR?

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarındaki oynaklıkta küresel piyasalardaki belirsizlik, ons altındaki geri çekilme ve jeopolitik başlıklar etkili oldu. Özellikle ons altındaki aşağı yönlü hareket, iç piyasada gram altın fiyatına da doğrudan yansıdı. Sabah saatlerinde ons altının 4 bin 220 dolar civarında işlem görmesi, yurt içindeki fiyatlamada belirleyici başlıklardan biri oldu.

Bir de işin gündelik tarafı var. Alanya'da ya da Antalya genelinde düğün hazırlığı yapanlar, kuyumcuya uğramayı erteleyenler, “bir çeyrek daha alayım” diye düşünenler bugün ekrana biraz daha dikkatli bakıyor. Çünkü küçük fark gibi duran rakamlar, toplam alımda ciddi tutara dönüşüyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN TAKİBİ NEDEN ÖNEMLİ?

Gram altın fiyatı, Türkiye'de en çok takip edilen birikim araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Çeyrek altın ise hem yatırım hem de takı amaçlı kullanıldığı için ayrı bir önem taşıyor. Bu nedenle sabah saatlerinde açıklanan rakamlar, gün içinde kuyumcu ve serbest piyasa işlemlerinde referans olarak izleniyor.

Ancak tek bir ekran fiyatına bakıp karar vermek yetmeyebilir. Banka, serbest piyasa ve kuyumcu fiyatları arasında makas oluşabiliyor. O yüzden özellikle yüksek tutarlı alım-satım yapacakların işlem öncesi anlık fiyat kontrolü yapması gerekiyor. Hele bugün gibi sert başlangıçlarda. Çünkü fark büyüyor.

ALTIN ALACAKLAR NELERE BAKMALI?

Uzmanların sık sık dikkat çektiği nokta, sadece etiket fiyatına değil alış-satış farkına da bakılması. Gram altın yükselse de satış sırasında oluşan makas, yatırımcının kazancını sınırlayabiliyor. Bu yüzden vatandaşın sadece “kaç lira oldu” sorusuna değil, “hangi fiyattan bozdurabilirim” sorusuna da odaklanması gerekiyor.

Özellikle kısa vadeli alım düşünenler için gün içi dalgalanmalar önemli olurken, uzun vadeli birikim yapanlar daha çok ons altın, dolar/TL ve merkez bankalarının faiz beklentilerini izliyor. Kısacası altındaki yön sadece içeride değil, dışarıda da çiziliyor.