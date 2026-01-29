Sahne dünyasının "Diva"sı Bülent Ersoy, "Param çok, kime bırakacağım?" diyerek yaptığı çıkışla dudak uçuklatan servetini yeniden gündeme taşıdı. Alanya ve çevresindeki turizm bölgelerinde de ciddi yatırımları olduğu bilinen ünlü sanatçının, Marmaris’ten Fethiye’ye kadar uzanan mülk imparatorluğu, yerel ekonomideki "gayrimenkul kraliçesi" unvanını tescilledi.

MÜLK İMPARATORLUĞU: 28 DAİRE VE ÖZEL ADA

Diva’nın servet listesinin başında İstanbul’daki dev yatırımları geliyor. Megakentte tam 28 dairesi ve 4 ultra lüks villası bulunan Ersoy, yatırım rotasını Ege ve Akdeniz’e de kırmış durumda. Marmaris’te denize sıfır kendine ait özel bir adası bulunan sanatçının; Bodrum, Antalya ve İzmir gibi turizm merkezlerinde de çok sayıda yazlığı olduğu belirtiliyor.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN İŞ MAKİNESİNE

Bülent Ersoy’un sadece konutlarla yetinmediği, ticari yatırımlarıyla da tam bir iş kadını gibi hareket ettiği ortaya çıktı. Fethiye’de bir akaryakıt istasyonu sahibi olan sanatçının, İstanbul Fenerbahçe’de bir sauna işletmesi bulunuyor. Diva’nın en dikkat çeken yatırımlarından bir diğeri ise kiraya verdiği vinç ve dozerler. İş makineleri sektöründe de boy gösteren Ersoy, bu yönüyle "yatırımın her alanında varım" mesajı veriyor.

60 MİLYON DOLARLIK NAKİT VE MÜCEVHER STOKU

Sanatçının sadece gayrimenkulleri değil, taşınabilir varlıkları da bir servet değerinde. Kendi açıklamaları ve sızan bilgiler doğrultusunda, Ersoy’un elindeki nakit para ve mücevher koleksiyonunun toplam değerinin 60 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor. Özellikle pırlanta ve nadide taşlara olan tutkusuyla bilinen Diva’nın, "Harcayacak yer arıyorum" sözleri, bu devasa birikimin büyüklüğünü bir kez daha kanıtlıyor.

ALANYA VE ANTALYA TATİLCİLERİNİN MERCEĞİNDE

Antalya bölgesindeki villa ve tesis yatırımları, yerel kamuoyunda da merakla takip ediliyor. Alanya’nın da dahil olduğu turizm aksındaki mülk hareketliliği, Diva’nın bu bölgelere olan ilgisini ve "miras" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu servet dökümü, sanatçının yıllara meydan okuyan kariyerinin finansal zirvesi olarak nitelendiriliyor.