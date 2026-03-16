RAMAZAN Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çarşı, pazar ve alışveriş noktalarında hareketlilik arttı. Özellikle giyim, ayakkabı, gıda, tatlı, şekerleme ve hediyelik eşya sektörlerinde yoğunluk bekleniyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, vatandaşlara bayram alışverişlerini yerel esnaf ve sanatkardan yapmaları çağrısında bulundu. Bayramların; paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin arttığı müstesna günler olduğunu belirten Başkan Dere, bu özel günler öncesinde yapılacak alışverişlerin yalnızca ihtiyaçların karşılanması anlamına gelmediğini, aynı zamanda esnaf ve sanatkara doğrudan destek olduğunu da söyledi. Başkan Dere, bayram öncesi yaşanan hareketliliğin özellikle son dönemde zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan esnaf için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Dere, “Ramazan Bayramı öncesinde alışverişlerimizi mahallemizdeki, sokağımızdaki, çarşımızdaki kendi esnafımızdan yapalım. Bayramlık kıyafetimizi de ikramlığımızı da hediyemizi de yerel esnafımızdan alalım. Çünkü esnaftan yapılan her alışveriş, doğrudan şehrimizin ekonomisine, alın terine ve emeğe sahip çıkmak demektir. Bayram bereketi en çok da esnafımızın dükkanında, çarşımızın içinde, mahallemizin kalbinde anlam bulur" dedi.

'ESNAFIMIZ BAYRAMA HAZIR'

Esnafın bayram öncesi hazırlıklarını tamamladığına işaret eden AESOB Başkanı Dere, “Bu yıl da çarşılarımızda, pazarlarımızda ve iş yerlerimizde bayram hazırlıkları tamamlandı. Esnafımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için hazır durumda. Bayram öncesinde başlayacak alışveriş canlılığının hem Antalya piyasamıza hareket getirmesini hem de esnafımızın yüzünü güldürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Dere, bayram öncesi oluşacak alışveriş hareketliliğinin esnaf açısından yalnızca ekonomik bir canlılık değil, aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı da olduğunu söyledi.

GÜVENİLİR VE BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ

Bayram alışverişi yapacak vatandaşlara önemli uyarılarda da bulunan Başkan Dere, özellikle gıda ürünlerinde merdiven altı üretime dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. TESK Genel Başkan Vekili Dere, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan tatlı, çikolata, şekerleme ve kuruyemiş gibi ürünlerde güvenilir işletmelerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirerek, “Vatandaşlarımız sırf ucuz olduğu için kaynağı belirsiz, denetimsiz ve sağlıksız ürünlere yönelmemeli. Özellikle tatlı, şekerleme, çikolata ve kuruyemiş gibi bayram sofralarının vazgeçilmez ürünlerine olan talep artarken, sağlıksız ve denetimsiz üretim yapan fırsatçılar da ortaya çıkabiliyor. Bilinçsizce üretilen, katkı maddesi ve yapay boyalar içeren ürünler halk sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Açıkta satılan, etiket bilgisi bulunmayan ve güven vermeyen ürünlerden uzak durulmalı. Bayram sevincinin sağlık sorunlarıyla gölgelenmemesi için alışverişler mutlaka bilinen, güvenilen ve kayıtlı yerel esnafımızdan yapılmalı" dedi.

Sadece gıda değil, tekstil ve ayakkabı gibi sektörlerde de kaliteye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Dere, “Piyasada zaman zaman kalitesiz, denetimsiz, sentetik boyalarla üretilmiş kıyafetler veya kalitesiz malzemelerden yapılan ayakkabılar satılabiliyor. Normalin çok altındaki fiyatlar her zaman sorgulanmalıdır. Bilinçli alışveriş, hem tüketicinin sağlığının da cebinin de korunmasını sağlar hem de işini düzgün yapan, vergisini veren, istihdam oluşturan esnafımızı destekler" diye konuştu.



KISA TATİL HAREKET GETİRECEK



Adlıhan Dere, bayram tatilinin kısa olmasının şehir içindeki ticarete olumlu yansıyacağını söyleyerek şöyle devam etti: “Uzun tatillerde şehirler boşalıyor, bu da yerel esnafın beklediği hareketliliği sınırlıyordu. Bu bayramda ise vatandaşlarımızın büyük ölçüde bulundukları şehirlerde kalacağını düşünüyoruz. Bu durum çarşılarımızda, pazarlarda ve mahalle esnafımızda alışveriş yoğunluğunu artıracaktır. İç piyasadaki bu canlılık, bayram öncesinde esnafımıza nefes olacaktır."

Bayram hareketliliğini en iyi şekilde karşılamak için kolları sıvayan esnafın müşterisini beklediğini aktaran Başkan Adlıhan Dere, “Esnafına sahip çıkan şehir, kendi emeğine ve geleceğine de sahip çıkmış olur. İnşallah bu bayram hem vatandaşlarımız hem de esnaf ve sanatkarlarımız için huzurlu, bereketli ve güzel geçer. Şimdiden başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.