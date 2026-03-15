​PROTOKOL TAM KADRO KATILDI

​Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın katılım sağladığı programda, askeri erkanın yoğun varlığı dikkat çekti. Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Jandarma Asayiş Kısım Komutanı Teğmen Fatih Ağrazoğlu, Komando Birliği komutanları, Jandarma komutanları ve Askerlik Şubesi Başkanı Kıdemli Başçavuş Anıl Vural programda hazır bulunarak şehit meslektaşları için dua ettiler.

​Programa ayrıca; Alanya Müftüsü Mehmet Seven, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı, kamu kurumlarının yöneticileri, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Darı, İHH ve Arama Kurtarma ekipleri, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Kurt, Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar siyasi parti temsilcileri, Hataylılar Derneği, hemşeri dernekleri, emekli komutanlar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

​"SAVUNMA SANAYİİ, BAĞIMSIZLIĞIMIZIN KALESİDİR"

​TSKGV Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Refik Özdemir, tören sonrası yaptığı açıklamada milli savunmanın hayati önemine değindi. Orta Doğu’daki istikrarsızlığa ve Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çeken Özdemir:

​"Vakfımızın desteğiyle geliştirilen yerli uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımız ile mühimmatlarımız vatan savunmasında en büyük gücümüzdür. Bu ateş çemberinin ortasında kendi teknolojimizi üretmenin ne kadar elzem olduğunu vatandaşlarımıza anlattık. Canlarını feda eden şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bağışçılarımızın desteğiyle ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz," dedi.

​MÜFTÜLÜKTEN VAKIF VE VATAN VURGUSU

​Alanya Müftüsü Mehmet Seven ve müftülük personeli tarafından okunan hatimlerin duası, Kuyularönü Camii’ni dolduran binlerce vatandaşla birlikte yapıldı. Müftü Seven, dualarında vakıf kültürünün önemine ve vatan savunmasına verilen desteğin kutsallığına vurgu yaptı. Program, vatandaşlara yapılan ikramlarla sona erdi.