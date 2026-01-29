Otomotiv dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Elon Musk yönetimindeki Tesla, tarihinde ilk kez yıllık gelir kaybı yaşadığını açıklarken, radikal bir strateji değişikliğine imza attı. Teknoloji devinin bu hamleleri, Alanya’daki otomobil tutkunları ve teknoloji takipçileri tarafından da yakından izlenen küresel bir dönüşümün habercisi oldu.

GELİRDE TARİHİ GERİLEME VE YENİ ROTA

Elektrikli araç piyasasındaki sert rekabet, Tesla’nın finansal tablolarını vurdu. 2025 yılı toplam geliri yüzde 3 azalarak 94,8 milyar dolara gerileyen şirket, net kârında ise yüzde 61’lik devasa bir kayıp yaşadı. Bu tablo karşısında rotayı tamamen yapay zeka ve robotik sistemlere kıran şirket, Musk’ın yapay zeka girişimi xAI’ya 2 milyar dolarlık dev bir kaynak aktarma kararı aldı.

MODEL S VE MODEL X İÇİN YOLUN SONU

Lüks segmentin öncüleri olan Model S ve Model X için üretim bandında son saatlere girildi. Elon Musk, "otonom gelecek" vizyonu doğrultusunda bu iki efsane modelin üretiminin önümüzdeki çeyrekte durdurulacağını resmen ilan etti. Bu modellerden boşalacak üretim kapasitesi, "Optimus" adı verilen insansı robotların seri üretimine ayrılacak. Fabrikanın yıllık 1 milyon robot üretme hedefiyle yeniden yapılandırılması planlanıyor.

SİYASİ GERİLİM VE REKABET SATIŞLARI VURDU

Tesla’nın pazar liderliğini Çinli rakibi BYD’ye kaptırması ve ABD’deki teşvik iptalleri, şirketi zorlu bir sürece soktu. Özellikle Avrupa pazarında yaşanan yüzde 21’lik kayıt düşüşü, markanın üzerindeki baskıyı artırdı. Alanya gibi turizm merkezlerinde de popüler olan markanın, lüks modellerden çekilip tamamen otonom sürüş ve "Cybercab" taksi projelerine odaklanması, küresel ulaşım standartlarını değiştirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

GELECEK YAPAY ZEKADA: 20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şirketin Mali İşler Müdürü Vaibhav Taneja, yapay zeka altyapısı ve fabrika dönüşümleri için bu yıl 20 milyar doların üzerinde harcama yapılacağını duyurdu. Hissedarların bir kısmının muhalefetine rağmen onaylanan bu yatırımlar, Tesla'nın bir otomobil üreticisinden ziyade bir teknoloji ve robotik şirketine dönüşme kararlılığını simgeliyor. Uzun süredir beklenen Roadster modelinin ise Nisan ayında yollara çıkması hedefleniyor.