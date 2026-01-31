ABD’nin Florida eyaletinde tıp dünyasını ve bebek sahibi olma hayali kuran aileleri derinden sarsan korkunç bir ihmal zinciri ortaya çıktı. Çocuk hasretlerini dindirmek için tüp bebek yöntemine başvuran bir çift, doğumdan sonra hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Beyaz tenli olan anne ve babanın, farklı bir etnik kökene ait fiziksel özellikler taşıyan bir bebekleri dünyaya gelince şüphe tohumları yeşerdi.

GERÇEK DNA TESTİYLE YÜZLERİNE ÇARPTI

Görünüşteki bu bariz fark üzerine yapılan DNA testleri, endişeleri kabusa dönüştüren sonucu belgeledi. Bilimsel veriler, doğan bebeğin çiftle hiçbir biyolojik bağı bulunmadığını ortaya koydu. Merkezde yapılan işlem sırasında, başka bir hastaya ait embriyonun yanlışlıkla çifte transfer edildiği anlaşıldı.

AİLE TRAVMA YAŞIYOR

Bebek sevinci yerine büyük bir travma yaşayan aile, tüp bebek merkezine karşı ihmal davası açtı. Yaşadıkları sürecin psikolojilerini altüst ettiğini belirten çift, skandalın sorumlularının cezalandırılmasını istiyor. Bu sarsıcı gelişme, sağlık turizmi ve tüp bebek tedavilerinin yoğun olarak yapıldığı Antalya ve Alanya bölgesindeki vatandaşlar ile tedavi sürecindeki aileler için de dikkat çekici bir uyarı niteliği taşıyor. Olay, kliniklerdeki güvenlik prosedürlerinin hayati önemini bir kez daha gündeme taşıdı.