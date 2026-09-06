Alanya'nın yüksek kesimlerindeki Gümüşkavak ve İki Evli yaylalarında zirai alanlarda çıkan iki ayrı yangın, kısmen ormanlık bölgeye ulaştı. Havadan ve karadan yürütülen müdahaleyle yangınlar büyümeden kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

2 HELİKOPTER VE 4 ARAZÖZLE MÜDAHALE

Yangınlarla mücadeleye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz katıldı. Sahada 30 teknik personel ve orman işçisi görev yaptı. Helikopterlerin havadan yaptığı su atışları, arazözlerin karadan yürüttüğü çalışmalarla desteklendi.

Gümüşkavak ve İki Evli'deki iki ayrı yangının zirai alanlarda başladığı ve alevlerin kısmen ormanlık alana sıçradığı bilgisi hem Demirören Haber Ajansı hem de İhlas Haber Ajansı tarafından doğrulandı. Yangınların çıkış nedenine ilişkin ise henüz resmi bir tespit açıklanmadı.

YAKLAŞIK BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL SAĞLANDI

Bölgeden aktarılan bilgilere göre söndürme çalışmaları yaklaşık bir saat sürdü. Ekiplerin müdahalesinin ardından iki noktadaki alevler kontrol altına alındı. Yangınların yeniden başlamasını önlemek amacıyla sıcak noktaların kontrolü ve soğutma çalışmaları sürdürüldü.

İlk açıklamalarda yangınların etkilediği toplam alanın büyüklüğüne ilişkin kesin bir rakam paylaşılmadı. Can kaybı veya yaralanma olduğuna dair de resmi kaynaklara yansıyan bir bilgi bulunmuyor.