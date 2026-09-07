Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılan eyalet meclisi seçiminde Almanya için Alternatif (AfD), sandık çıkış anketlerine göre açık farkla birinci parti oldu. ARD'nin ilk verilerinde AfD yüzde 44,5'e ulaşırken, Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 18,5'te kaldı.

Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu eyalette sandıklar yerel saatle 18.00'de kapandı. İlk veriler, AfD'nin 2021'deki yüzde 20,8'lik oyunu 23,7 puan artırarak beş yıl içinde iki kattan fazla yükselttiğini gösterdi. CDU ise 2021'de aldığı yüzde 37,1'den yüzde 18,5'e geriledi.

TEK BAŞINA HÜKÜMET İÇİN ÇOĞUNLUK BELİRSİZ

AfD seçimden açık ara birinci çıkmasına rağmen ilk tahminler partinin eyalet meclisinde tek başına hükümet kurmasına yetecek mutlak çoğunluğu kıl payı kaçırabileceğine işaret ediyor. Bu tablo, seçim sonrasındaki koalisyon arayışını sonuçların en önemli başlıklarından biri haline getiriyor.

Almanya'daki diğer ana akım partilerin AfD ile koalisyon kurmama yönündeki tutumu nedeniyle hükümet denkleminin nasıl şekilleneceği henüz net değil. AfD'nin tek başına çoğunluğu sağlayamaması halinde diğer partilerin sandalye dağılımı yeni yönetimin kurulmasında belirleyici olacak.

CDU OYLARININ YAKLAŞIK YARISINI KAYBETTİ

Seçimin bir diğer önemli sonucu CDU'nun yaşadığı gerileme oldu. Bir önceki eyalet seçiminde yüzde 37,1 ile birinci olan CDU, ilk tahminlerde yüzde 18,5'e düşerek 18,6 puan kaybetti. Sonuç, aynı zamanda Friedrich Merz liderliğindeki federal hükümet açısından da yakından izlenen siyasi bir sınav niteliği taşıyor.

İlk sandık çıkış anketlerinde Sol Parti yüzde 9,5, Yeşiller yüzde 9 ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 8 seviyesinde ölçüldü. Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 5'lik seçim barajının sınırında yer alırken, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 2 ile meclis dışında kaldı.

AFD 2021'E GÖRE 23,7 PUAN YÜKSELDİ

Saksonya-Anhalt'taki değişimin boyutu önceki seçimle karşılaştırıldığında daha belirgin hale geliyor. AfD 2021'de yüzde 20,8 oy almıştı. İlk 2026 verilerindeki yüzde 44,5'lik oran, parti açısından 23,7 puanlık artış anlamına geliyor ve AfD'nin Almanya'daki eyalet seçimlerinde ulaştığı en güçlü sonuçlardan birini ortaya koyuyor.

AfD'nin başbakan adayı Ulrich Siegmund, ilk sonuçların ardından eyalette siyasi tarih yazdıklarını söyledi. Parti eş başkanı Alice Weidel de sonucu AfD açısından tarihi olarak nitelendirdi. Ancak hükümetin kurulup kurulamayacağını kesin sonuçlarla birlikte eyalet meclisindeki sandalye dağılımı belirleyecek.

KESİN SONUÇLAR BEKLENİYOR

İlk veriler sandık çıkış anketlerine ve projeksiyonlara dayanıyor. Oy sayımının tamamlanmasıyla partilerin kesin oy oranları, milletvekili sayıları ve AfD'nin mutlak çoğunluğa ulaşıp ulaşamadığı netleşecek. Kesin sonuçların gece saatlerinde veya 7 Eylül'de açıklanması bekleniyor.