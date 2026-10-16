Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında yaşandığı öne sürülen gerilim gündemdeki yerini korurken, gazeteci Devrim Zengi kulüp içinden bazı bilgilerin dışarıya aktarıldığını iddia etti. Zengi, İsmail Kartal'ın oğlu aracılığıyla bazı YouTube içerik üreticilerine haber sızdırıldığını ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu durumdan rahatsız olduğunu ileri sürdü.

DEVRİM ZENGİ'DEN İSMAİL KARTAL'IN OĞLU HAKKINDA İDDİA

Fenerbahçe'deki gelişmeleri değerlendiren gazeteci Devrim Zengi, kulüp içindeki bilgi akışına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Zengi, Aziz Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal'ın oğluna yönelik rahatsızlığı bulunduğunu savundu.

Zengi, açıklamasında, "Bakın ilk kez söylüyorum: Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın oğluna takık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu rahatsızlığın nedenine ilişkin de konuşan Zengi, teknik heyete yakın bazı bilgilerin sosyal medya üzerinden kamuoyuna aktarıldığını iddia etti. Bu süreçte İsmail Kartal'ın oğlunun aracılık yaptığını öne sürdü.

Gazeteci Zengi, iddiasını, "İsmail Kartal, oğlu vasıtasıyla bazı YouTuber'lara, kimlerin olduğunu biliyorsunuz, haber paslıyorlar, söylüyorum arkadaşlar." sözleriyle dile getirdi.

Ancak iddiada adı geçen içerik üreticilerinin kimlikleri, hangi bilgilerin ne zaman paylaşıldığı ve bu bilgilerin nasıl elde edildiğine ilişkin doğrulanmış bir belge ortaya konulmadı. Zengi'nin açıklamaları bağımsız kaynaklarla doğrulanmış değil.

MARCO ASENSIO TARTIŞMASIYLA İLİŞKİLENDİRDİ

Devrim Zengi, Fenerbahçe'de son günlerde gündeme gelen Marco Asensio ile İsmail Kartal arasındaki gerilim iddialarını da kulüp içinden bilgi aktarılması konusuyla ilişkilendirdi.

İspanyol futbolcunun durumuna ilişkin bazı bilgilerin aynı yöntemle dışarıya aktarıldığını savunan Zengi, "Asensio'yu pasladılar işte." dedi. Ancak Asensio hakkındaki hangi bilginin, kim tarafından ve hangi tarihte paylaşıldığını açıklamadı.

16 Ekim 2026 tarihli Türkiye Gazetesi haberinde de Marco Asensio'nun Aston Villa karşılaşmasında yedek kalacağını öğrenmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. Mehmet Emin Uluç imzalı haberde, İspanyol futbolcunun kadro tercihlerinden rahatsız olduğu iddia edildi. Bu iddialar da kulüp tarafından doğrulanmış bir disiplin kararı veya resmî açıklamaya dayanmıyor.

İSMAİL KARTAL ASENSIO İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Marco Asensio hakkındaki son açıklamaları ise kamuoyuna yansıyan gerilim iddialarından farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Kartal, 10 Ekim 2026 tarihinde Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, Asensio'nun sakatlığını atlattığını ve antrenman performansından memnun olduğunu belirtmişti.

Deneyimli teknik adam, İspanyol futbolcunun durumuyla ilgili, "Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı, milli arada da giderdi sakatlığını. Kendisini hazırlık maçında oynattık. Bu hafta da iyi çalıştı ve biz de kendisine formayı verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama, Asensio'nun fiziksel durumu ve ilk 11 tercihi konusunda teknik heyetin kamuoyuna yaptığı son değerlendirmelerden biri oldu. Ancak futbolcuyla teknik direktör arasında daha sonra anlaşmazlık yaşanıp yaşanmadığı konusunda resmî bir doğrulama bulunmuyor.

FENERBAHÇE'DE EYLÜL AYINDA DA TEKNİK DİREKTÖR KRİZİ YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği, Eylül 2026'da da gündeme gelmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Kartal istifa kararı almış, ancak kulüp yönetimi deneyimli teknik adamla yola devam etmişti.

Fenerbahçe Kulübü, 11 Eylül 2026 tarihinde yaptığı resmî açıklamada Kartal'ın görevinin başında olduğunu duyurmuştu. Başkan Aziz Yıldırım da teknik direktörün istifasını kabul etmediğini açıklamıştı.

Bu gelişme, Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki ilişkinin daha önce de kamuoyunun gündemine geldiğini gösteriyor. Ancak Eylül ayında yaşanan istifa süreci ile Devrim Zengi'nin ortaya attığı bilgi sızdırma iddiaları arasında doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor.

İDDİALAR HAKKINDA RESMÎ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Devrim Zengi'nin açıklamalarında öne çıkan konu, Fenerbahçe'nin teknik heyetine ilişkin bilgilerin bazı sosyal medya içerik üreticilerine önceden aktarılıp aktarılmadığı oldu.

16 Ekim 2026 itibarıyla Zengi'nin bu iddialarına ilişkin Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal veya Aziz Yıldırım tarafından yapılmış doğrulanabilir bir açıklamaya ulaşılamadı. İsmail Kartal'ın oğluna yöneltilen iddiaları destekleyen bağımsız bir kanıt da bulunmuyor.

Dolayısıyla kulüp içinden bilgi sızdırıldığı ve Aziz Yıldırım'ın bu nedenle rahatsız olduğu yönündeki ifadeler, gazeteci Devrim Zengi'nin iddialarıyla sınırlı kalıyor. İddiaların doğruluğu konusunda kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için ilgili tarafların açıklamaları veya somut belgeler gerekiyor.