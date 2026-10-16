UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Hoffenheim karşısında 3-2'lik galibiyet elde eden Beşiktaş, Avrupa'da önemli bir başarıya imza attı. Siyah-beyazlıların deplasman zaferi futbolseverler arasında geniş yankı uyandırırken, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti.

“ALMAN YAZILIMLI HOFFENHEIM ÇÖKTÜ”

Fahrettin Koca, 15 Ekim'de oynanan karşılaşmanın ardından sosyal medya platformu X üzerinden Beşiktaş'ın galibiyetini esprili bir mesajla kutladı.

Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Alman yazılımlı Hoffenheim çöktü. Hata kodu: BJK. Tebrikler Beşiktaş.”

Alman temsilcisinin mağlubiyetini bir bilgisayar yazılımının çökmesine benzeten Koca, kullandığı “Hata kodu: BJK” ifadesiyle siyah-beyazlıların galibiyetine dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİNE ESPRİLİ KUTLAMA

Beşiktaş'ın deplasmanda aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından yapılan paylaşım, futbol gündeminde öne çıkan mesajlardan biri oldu.

Koca'nın alışılmış resmî açıklamalarından farklı olarak futbol üzerinden yaptığı esprili değerlendirme, Beşiktaş'ın Avrupa zaferine ayrı bir renk kattı.

PANDEMİ DÖNEMİNİN TANINAN İSMİ BU KEZ FUTBOLLA GÜNDEMDE

Koronavirüs salgını döneminde Sağlık Bakanı olarak yaptığı açıklamalarla milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Fahrettin Koca, bu kez sağlık gündemi yerine futbol yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.

Eski bakanın Beşiktaş'ın galibiyetine ilişkin paylaşımının kısa sürede 72 binden fazla görüntülenmeye ulaştığı belirtildi.

Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısındaki zaferi kadar Koca'nın “Hata kodu: BJK” sözleri de gecenin konuşulan ifadeleri arasına girdi.