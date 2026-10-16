Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan yönetim tartışmaları ve parti içi ayrışmaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mutlak butlan kararının ardından göreve gelen yönetimin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen isimlerin dosyalarını görüştü.

16 Ekim'de gerçekleştirildiği belirtilen toplantıda, aralarında eski parti yöneticileri ve kamuoyunun yakından tanıdığı siyasetçilerin de bulunduğu 48 kişi hakkında ihraç kararı alındığı bildirildi.

CHP'DE 48 İSİM İÇİN İHRAÇ KARARI

İhraç edildiği bildirilen isimler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan gibi tanınmış isimler yer aldı.

Kararın, parti yönetimi ile farklı siyasi oluşumlarla hareket eden kadrolar arasındaki ayrışmayı daha da derinleştirebileceği değerlendiriliyor.

49 KİŞİ DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Söz konusu süreçte toplam 49 kişinin, CHP üyelikleri devam ederken YENİ Parti ile birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtilmişti.

Kurulun 16 Ekim'de dosyaları görüşmek üzere toplanacağı daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Toplantı sonucunda 48 kişi hakkında ihraç kararı alındığı bildirilirken, disipline sevk edilen diğer bir kişinin dosyasına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

PARTİ İÇİNDEKİ AYRIŞMADA YENİ DÖNEM

İhraç kararlarının, mahkeme kararı sonrasında göreve gelen yönetim ile 39. Olağan Kurultay'da seçilen ve daha sonra YENİ Parti ile hareket eden kadrolar arasındaki siyasi ayrışmada yeni bir aşamaya işaret ettiği belirtiliyor.

Kararın ardından gözler, ihraç edilen isimlerden gelecek açıklamalara ve sürecin parti içindeki olası yansımalarına çevrildi.

İŞTE İHRAÇ EDİLDİĞİ BİLDİRİLEN 48 İSİM

Ali Abbas Ertürk Asiye Ergül Aylin Nazlıaka Bahadır Erdem Barış Övgün Bedirhan Berk Doğru Berk Kılıç Burcu Mazıcıoğlu Canan Taşer Halk TV’ye Kayyum Kararına Meclis’te Siyah Bantlı Protesto! İçeriği Görüntüle Cansel Çiftçi Ecevit Keleş Elif Leyla Gümüş Emine Uçak Erdoğan Güldem Atabay Hikmet Erbilgin İlhan Cihaner Kerim Rota Kübra Gökdemir Mahir Yüksel Melisa Uğraş Gül Çiftçi Nazan Güneysu Ozan Işık Önder Kurnaz Polat Şaroğlu Selin Sayek Böke Sercan Çığgın Serkan Özcan Sevgi Kılıç Sinem Kırçiçek Tolga Sağ Turgay Özcan Uğurcan İrak Uygar Parçal Yalçın Karatepe Zeliha Aksaz Şahbaz Tuğçe Hilal Özkan Yankı Bağcıoğlu Baran Seyhan Emre Kartaloğlu Emre Yılmaz Pınar Uzun Okakın Oya Ünlü Kızıl Deniz Çakır Remzi Kazmaz Oğuzhan Cenan Aysemin Gülmez Mesut Kırşanlı

İhraç kararlarının ardından CHP'deki siyasi ayrışmanın nasıl şekilleneceği ve adı geçen isimlerin sürece nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.