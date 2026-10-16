Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan yönetim tartışmaları ve parti içi ayrışmaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mutlak butlan kararının ardından göreve gelen yönetimin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen isimlerin dosyalarını görüştü.

16 Ekim'de gerçekleştirildiği belirtilen toplantıda, aralarında eski parti yöneticileri ve kamuoyunun yakından tanıdığı siyasetçilerin de bulunduğu 48 kişi hakkında ihraç kararı alındığı bildirildi.

CHP'DE 48 İSİM İÇİN İHRAÇ KARARI

İhraç edildiği bildirilen isimler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan gibi tanınmış isimler yer aldı.

Kararın, parti yönetimi ile farklı siyasi oluşumlarla hareket eden kadrolar arasındaki ayrışmayı daha da derinleştirebileceği değerlendiriliyor.

49 KİŞİ DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Söz konusu süreçte toplam 49 kişinin, CHP üyelikleri devam ederken YENİ Parti ile birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtilmişti.

Kurulun 16 Ekim'de dosyaları görüşmek üzere toplanacağı daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Toplantı sonucunda 48 kişi hakkında ihraç kararı alındığı bildirilirken, disipline sevk edilen diğer bir kişinin dosyasına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

PARTİ İÇİNDEKİ AYRIŞMADA YENİ DÖNEM

İhraç kararlarının, mahkeme kararı sonrasında göreve gelen yönetim ile 39. Olağan Kurultay'da seçilen ve daha sonra YENİ Parti ile hareket eden kadrolar arasındaki siyasi ayrışmada yeni bir aşamaya işaret ettiği belirtiliyor.

Kararın ardından gözler, ihraç edilen isimlerden gelecek açıklamalara ve sürecin parti içindeki olası yansımalarına çevrildi.

İŞTE İHRAÇ EDİLDİĞİ BİLDİRİLEN 48 İSİM

  1. Ali Abbas Ertürk

  2. Asiye Ergül

  3. Aylin Nazlıaka

  4. Bahadır Erdem

  5. Barış Övgün

  6. Bedirhan Berk Doğru

  7. Berk Kılıç

  8. Burcu Mazıcıoğlu

  9. Canan Taşer

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  10. Cansel Çiftçi

  11. Ecevit Keleş

  12. Elif Leyla Gümüş

  13. Emine Uçak Erdoğan

  14. Güldem Atabay

  15. Hikmet Erbilgin

  16. İlhan Cihaner

  17. Kerim Rota

  18. Kübra Gökdemir

  19. Mahir Yüksel

  20. Melisa Uğraş

  21. Gül Çiftçi

  22. Nazan Güneysu

  23. Ozan Işık

  24. Önder Kurnaz

  25. Polat Şaroğlu

  26. Selin Sayek Böke

  27. Sercan Çığgın

  28. Serkan Özcan

  29. Sevgi Kılıç

  30. Sinem Kırçiçek

  31. Tolga Sağ

  32. Turgay Özcan

  33. Uğurcan İrak

  34. Uygar Parçal

  35. Yalçın Karatepe

  36. Zeliha Aksaz Şahbaz

  37. Tuğçe Hilal Özkan

  38. Yankı Bağcıoğlu

  39. Baran Seyhan

  40. Emre Kartaloğlu

  41. Emre Yılmaz

  42. Pınar Uzun Okakın

  43. Oya Ünlü Kızıl

  44. Deniz Çakır

  45. Remzi Kazmaz

  46. Oğuzhan Cenan

  47. Aysemin Gülmez

  48. Mesut Kırşanlı

İhraç kararlarının ardından CHP'deki siyasi ayrışmanın nasıl şekilleneceği ve adı geçen isimlerin sürece nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ