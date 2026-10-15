DENİZ, kum, güneş ve kültürel turizmin yanı sıra spor turizmine yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiren Alanya, sonbahar aylarını dev organizasyonlarla karşılıyor. 23. Project Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde Plajı'nda 15 Ekim’de başlayıp 1 Kasım’a kadar kesintisiz devam edecek olan spor maratonu kapsamında; Volleyball World Beach Pro Tour Alanya Futures (Dünya Plaj Voleybolu Pro Turu Alanya Futures), 35. Uluslararası Alanya Triatlonu ve Beach Soccer World Winner Cup (Dünya Plaj Futbolu Şampiyonlar Kupası) heyecanı yaşanacak. Dünya çapından binlerce elit sporcunun, antrenörün ve sporseverin akın edeceği bu etkinlikler, bölge ekonomisine ve turizmin 12 aya yayılması hedefine de büyük katkı sağlayacak.

KUMDA NEFES KESEN REKABET

Spor şöleninin ilk ayağı, dünyanın en prestijli plaj voleybolu turnuvalarından biri olan 5. Volleyball World Beach Pro Tour – Alanya Futures ile başlayacak. 15-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Mükemmeliyet Merkezi ödüllü 23. Project Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde Plajı'nda gerçekleştirilecek olan organizasyonda, uluslararası arenada ülkelerini temsil eden başarılı voleybolcular kıyasıya bir mücadele sergileyecek. Kayıt sürecinin halen devam ettiği turnuvada şu an itibarıyla 64 takımdan 128 elit sporcu yer alırken; antrenörler ve teknik ekiplerle birlikte sadece bu organizasyon için Alanya'ya gelen kafile 190 kişiyi buluyor. Kumun, güneşin ve yüksek tempolu sporun birleştiği bu etkinlik, Alanya'nın plaj sporlarındaki tartışmasız altyapı gücünü uluslararası basına bir kez daha gösterecek.

35. ULUSLARARASI ALANYA TRİATLONU

Avrupa’nın en köklü triatlon yarışlarından biri olma unvanını taşıyan Uluslararası Alanya Triatlonu, bu yıl 23-25 Ekim 2026 tarihleri arasında 35. kez start alacak. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarıyla sporcuların dayanıklılık sınırlarını zorlayacağı yarış, Alanya’nın eşsiz tarihi manzaraları eşliğinde gerçekleştirilecek. 35. yılına ulaşarak spor tarihinde adeta bir efsaneye dönüşen dev organizasyon, bu yıl bine yakın elit sporcuyu ağırlayarak şehrin tanıtımına paha biçilemez bir değer katacak.



DÜNYA DEVLERİ KUMDA KAPIŞACAK

Ekim ayının son haftasında ise heyecan, yeşil sahalardan kum sahalara taşınacak. 26 Ekim - 1 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Plaj Futbolu Şampiyonlar Kupası, 33 farklı ülkeden 48 takımı ve tam 1.000 sporcuyu Alanya’da buluşturacak. Üst düzey tekniklerin ve akrobatik gollerin sergileneceği bu dev küresel turnuva, dünya genelinde canlı yayınlanarak milyonlarca izleyiciyi Alanya ekranlarına kilitleyecek.