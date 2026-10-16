Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir golcü arayışındaki sarı-kırmızılıların, Tottenham'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız Richarlison'u gündemine aldığı iddia edildi.

Deniz Gül'den beklediği katkıyı alamadığı belirtilen Galatasaray yönetiminin, tecrübeli futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı öne sürüldü.

Tottenham Bonservis Bedelini 10 Milyon Euroya Düşürdü!

ESPN'e dayandırılan habere göre Tottenham, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Richarlison'un ayrılığına sıcak bakıyor. İngiliz kulübünün, Brezilyalı yıldız için belirlediği bonservis bedelini 10 milyon euroya kadar indirdiği ileri sürüldü.

Ocak ayında takımdan ayrılmak istediği belirtilen Richarlison'un geleceğiyle ilgili gelişmeler, transfer piyasasında dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray 10 Milyon Euro Ödemek İstemiyor

Sarı-kırmızılı yönetimin, sözleşmesinin bitmesine kısa süre kalan Brezilyalı futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmadığı iddia edildi.

Galatasaray'ın transferi daha uygun şartlarla tamamlamak istediği, iki kulüp arasındaki pazarlıkların ise sürdüğü öne sürüldü.

Tottenham'da Gözden Düştü!

İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamadığı belirtilen Richarlison'un bu sezon Premier Lig'de yalnızca 68 dakika sahada kaldığı aktarıldı.

Tottenham'ın gelecek planlarında geri planda kaldığı öne sürülen Brezilyalı futbolcu, santrfor mevkisinin yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.

Brezilya Milli Takımı'nda 20 Gole İmza Attı

Premier Lig'de 2017 yılından bu yana mücadele eden Richarlison, uluslararası arenada da önemli bir tecrübeye sahip.

Brezilya Milli Takımı formasını 54 kez giyen yıldız oyuncu, 20 gol kaydederek ülkesinin hücum hattında önemli roller üstlendi.

Galatasaray'ın Richarlison transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar ocak ayındaki olası gelişmelere kilitlendi.