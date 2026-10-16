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Bir sonraki karşılaşmada Juventus'un Rennes'i ağırlayacağı, Celta Vigo'nun ise Celtic deplasmanına çıkacağı belirtildi.

Bu sonuçla Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Celta Vigo ise ikinci haftayı da puansız tamamladı.

Son dakikalarda gelen golle büyük sevinç yaşayan Juventus, geriye düştüğü karşılaşmadan üç puan çıkarmayı başardı.

Beraberliğin ardından galibiyet için yüklenen İtalyan ekibi, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Juventus, 58. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya geldi. Estadio de Balaidos'ta oynanan mücadelede son sözü konuk ekip söyledi.

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