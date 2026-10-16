UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya geldi. Estadio de Balaidos'ta oynanan mücadelede son sözü konuk ekip söyledi.
CELTA VIGO ERKEN ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Celta Vigo, 18. dakikada Hugo Alvarez'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda beraberlik golünü bulamayan Juventus, soyunma odasına yenik girdi.
JUVENTUS İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Juventus, 58. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Beraberliğin ardından galibiyet için yüklenen İtalyan ekibi, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.
90+2'DE KOLO MUANI SAHNEYE ÇIKTI
Mücadelenin 90+2. dakikasında Randal Kolo Muani'nin kaydettiği gol, Juventus'a deplasmanda 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Son dakikalarda gelen golle büyük sevinç yaşayan Juventus, geriye düştüğü karşılaşmadan üç puan çıkarmayı başardı.
JUVENTUS AVRUPA'DA İKİDE İKİ YAPTI
Bu sonuçla Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Celta Vigo ise ikinci haftayı da puansız tamamladı.
Bir sonraki karşılaşmada Juventus'un Rennes'i ağırlayacağı, Celta Vigo'nun ise Celtic deplasmanına çıkacağı belirtildi.