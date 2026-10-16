Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulamasında değişiklik yapılması gündemde. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında 13. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin hazırlıklarına başladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması planlanan teklifin, nafaka ve boşanma davalarına ilişkin önemli değişiklikler içermesi bekleniyor.

SÜRESİZ NAFAKA DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?

Hazırlanan düzenlemeye göre, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve yoksulluk nafakasını düzenleyen hükümde değişikliğe gidilecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, maddede bulunan “süresiz olarak nafaka isteyebilir” ifadesindeki “süresiz” ibaresinin çıkarılması öngörülüyor.

Böylece nafaka süresinin her dava için ayrı ayrı değerlendirilmesi ve belirli ölçütler doğrultusunda hâkim tarafından kararlaştırılması hedefleniyor.

NAFAKA SÜRESİ NASIL BELİRLENECEK?

Teklifte yer alan düzenlemeye göre nafaka süresi, kural olarak üç yıldan az olmayacak ve evlilik süresinin yarısını aşmayacak şekilde belirlenecek.

Hâkim, nafaka süresini belirlerken şu kriterleri dikkate alacak:

Evliliğin ne kadar sürdüğü

Nafaka alacaklısı eşin yaşı

Tarafların eğitim ve sağlık durumu

Nafaka alacaklısının kendi geçimini sağlayabilme imkânı

Nafaka yükümlülüğünün ödeme yapacak kişinin boşanma sonrası yaşamına etkisi

Bu ölçütler doğrultusunda her dosyanın kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

BAZI DURUMLARDA NAFAKA SÜRESİ UZATILABİLECEK

Yeni düzenlemede istisnai durumlara da yer veriliyor.

Nafaka ödeyecek kişinin haksız fiili nedeniyle diğer eşin çalışamayacak duruma gelmesi veya uzun süren evlilik sonucunda yaşı ilerleyen nafaka alacaklısının düzenli bir gelirinin bulunmaması halinde hâkim daha uzun süreli nafakaya hükmedebilecek.

Bu durumlarda evlilik süresine bağlı üst sınırın uygulanmaması öngörülüyor.

MEVCUT NAFAKA ALANLARI DA ETKİLEYECEK

Düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri, yürürlüğe girmesinden önce verilmiş nafaka kararlarını da kapsaması.

Teklife göre, kesinleşmiş nafaka kararlarında daha önce ödeme yapılan süre ile yeni düzenleme kapsamında hesaplanan süre karşılaştırılacak.

Önceden ödenen nafaka süresi, yeni hesaplanan süreyi aşmışsa ödeme yükümlülüğü bir yıl daha devam edecek ve ardından kendiliğinden sona erecek.

Yeni hesaplamaya göre kalan nafaka süresinin bir yıl veya daha az olması durumunda da ödemeler bir yıl daha sürdürülecek.

Kalan sürenin bir yıldan fazla olması halinde ise nafaka yükümlülüğü, yeni düzenlemeye göre belirlenen sürenin sonunda sona erecek.

Düzenlemenin, yürürlüğe girdiği tarihte devam eden davalara ve kanun yolu incelemesindeki dosyalara da uygulanması öngörülüyor.

BOŞANMA DAVALARINDA TEMYİZ SÜRECİ DE DEĞİŞİYOR

Yargı Paketi'nde yalnızca nafaka değil, boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemelerin de bulunması bekleniyor.

Buna göre, ilk derece mahkemelerinin boşanma, velayet, nafaka ve tazminat konularında verdiği kararların istinaf mahkemesince esastan uygun bulunması halinde, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamayacak.

Ancak ilk derece mahkemesi ile bölge adliye mahkemesinin farklı kararlar vermesi durumunda temyiz hakkı devam edecek.

Düzenlemeyle boşanma davalarının gereksiz yere uzamasının önüne geçilmesi ve yargılama süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

GÖZLER TBMM'YE ÇEVRİLDİ

Nafaka ve boşanma davalarına ilişkin değişiklikleri içermesi beklenen 13. Yargı Paketi'nin, hazırlıkların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Teklifin yasalaşması halinde nafaka sürelerinin belirlenmesinde ve mevcut kararların uygulanmasında önemli değişiklikler yaşanabilecek.