İhtiyaç sahibi vatandaşlar için devletin sağladığı sosyal yardım programları 2026 yılında da çeşitlenerek devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere, kaymakamlıklar ve belediyeler aracılığıyla sağlanan nakdi destek, gıda, yakacak, kira ve fatura yardımlarına başvurmak artık çok daha kolay. Peki, devlet yardımları nasıl alınır? Yardım parası almak için nereye başvurulur? İşte adım adım e-Devlet ve kurumsal başvuru rehberi.

Ekonomik olarak zorluk çeken, düzenli bir geliri olmayan veya hane içi kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, devletin sunduğu çeşitli sosyal yardım paketlerinden faydalanabiliyor. Başvurular genel olarak dijital ortamdan saniyeler içinde yapılabildiği gibi, ilgili kurumlara şahsen giderek de tamamlanabiliyor.

1. e-Devlet Üzerinden Sosyal Yardım Başvurusu (En Hızlı Yöntem)

Günümüzde sosyal yardımlara başvurmanın en hızlı ve pratik yolu e-Devlet kapısıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu birçok desteğe şu adımları izleyerek başvurabilirsiniz:

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. (Şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz.) Ana sayfadaki arama çubuğuna "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" yazın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet ekranına tıklayın. Açılan sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonuna tıklayın. Aydınlatma metnini okuyup onaylayın. Karşınıza çıkan formdaki kimlik, adres, iletişim ve gelir durumu bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. İhtiyacınız olan yardım türünü (nakdi yardım, gıda, fatura vb.) seçerek başvurunuzu tamamlayın.

2. Kaymakamlık ve SYDV Üzerinden Yüz Yüze Başvuru

İnternet erişimi olmayan veya özel bir durum (engelli raporu, tıbbi cihaz desteği vb.) bildirmesi gereken vatandaşlar, başvurularını ikamet ettikleri ilçedeki kurumlara yapabilirler:

Bulunduğunuz ilçenin Kaymakamlık veya Valilik binası içerisinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) şahsen gidin.

Başvuru esnasında T.C. Kimlik Kartınızı mutlaka yanınızda bulundurun.

Kurumdaki yetkililer durumunuzu inceleyerek size uygun yardım programı için gerekli formları doldurmanızı sağlayacaktır.

3. Belediyelerin Sosyal Yardım Başvuruları

Merkezi devlet yardımlarının dışında, yaşadığınız il ve ilçe belediyeleri de kendi bütçelerinden erzak, kırtasiye, yakacak ve nakdi destek sağlamaktadır.

Belediyenizin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat giderek form doldurabilirsiniz.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin resmi internet sitelerindeki "Beyaz Masa" veya "Online Başvuru" sekmelerini kullanabilirsiniz.

Bulunduğunuz ilin ALO 153 çağrı merkezini arayarak belediye yardımları hakkında bilgi ve yönlendirme talep edebilirsiniz.

Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekli?

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda sistem bilgilerinizi otomatik çekse de, kurumlara şahsen yapacağınız başvurularda şu belgeler istenebilir:

T.C. Kimlik Kartı ve fotokopisi

İkametgâh belgesi (e-Devlet'ten alınabilir)

Muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi (Gerektiğinde)

Varsa engelli sağlık kurulu raporu veya kronik hastalık belgesi

Kira yardımı için güncel kira kontratı

Öğrenciler için eğitim yardımı talep ediliyorsa öğrenci belgesi

Önemli İletişim Hattı: Devlet yardımları hakkında en doğru bilgiyi almak, başvuru şartlarını öğrenmek ve sürecinizi takip etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'nı mesai saatleri içerisinde ücretsiz arayabilirsiniz.