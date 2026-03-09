OBA Stadyumu'nda oynanan maça oldukça hızlı başlayan Corendon Alanyaspor, henüz 5. dakikada gole çok yaklaştı. Steve Mounie'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut direkten dönerken tribünler kısa süreli gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanınca devre golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Alanyaspor, rakip kalede üst üste ataklar geliştirdi. Turuncu-yeşilli ekip, kanatlardan ve ceza sahası çevresinden geliştirdiği hücumlarla gol aradı ancak Gençlerbirliği savunmasını aşmayı başaramadı. Alt sıralardan uzaklaşma adına büyük önem taşıyan karşılaşmada galibiyeti kaçıran Alanyaspor, sahadan 0-0'lık sonuçla ayrılarak bu sezon 12. beraberliğini aldı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 27'ye yükseltirken, Gençlerbirliği ise 25 puana ulaştı. Cemali AYDINOĞLU

İLK 11'LER

OBA Stadyumu'nda Reşat Onur Coşkunses'in yöneteceği kritik müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Victor, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Lima, Ümit Akdağ, orta alanda Makouta, Enes Keskin, Janvier, hücumda Meschack, Hwang ve ileri uçta da Mounie ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Gençlerbirliği ise sahaya, Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Koita, Göktan Gürpüz, Varesanovic, Metehan Mimaroğlu ve Traore ilk 11'i ile başladı. Cemali AYDINOĞLU

