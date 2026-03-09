Antalya’da otomobil piyasasında dikkat çeken bir ilan ortaya çıktı. Sahibinden satışa çıkarılan Peugeot 5008 Allure 1.6 Plug-in Hybrid E-DCS7 model araç, hem hibrit teknolojisi hem de geniş donanım listesiyle öne çıkıyor. 7 ileri otomatik şanzımanlı araç, 195 beygir güç ve 350 Nm tork üreten motoruyla performans ve ekonomi dengesini bir arada sunuyor.

HİBRİT MOTOR VE PERFORMANS DETAYLARI

Plug-in hybrid teknolojisine sahip araç, elektrik ve benzinli motoru birlikte kullanarak düşük yakıt tüketimi sunuyor. Araçta 18 kW batarya ve 60 litre yakıt deposu bulunuyor.

Teknik verilere göre araç;

0-100 km/s hızlanma: 7.8 saniye

7.8 saniye Elektrikli sürüş menzili: 85 kilometre

85 kilometre Karma menzil: yaklaşık 1100 kilometre

yaklaşık 1100 kilometre Ortalama tüketim: 100 km’de 0.9 litre

100 km’de 0.9 litre Spor mod son hız: 220 km/s

220 km/s Elektrik mod son hız: 140 km/s

Bu özellikler özellikle Antalya’da hibrit SUV araç arayanlar için dikkat çeken bir alternatif oluşturuyor.

ARACA EKLENEN ÖZEL DONANIMLAR

İlan sahibi, Allure paketinde standart olarak bulunmayan bazı özellikleri yetkili serviste ekstra ücretle araca eklettiğini belirtiyor.

Eklenen donanımlar arasında:

Elektrikli tam otomatik bagaj sistemi (anahtar, iç kontrol ve eller serbest açma)

(anahtar, iç kontrol ve eller serbest açma) Ön park sensörü

Ayrıca araçla birlikte 5 metre uzunluğunda 22 kW destekli Tommatech AC şarj kablosu ve araç ekranında YouTube oynatma özelliği sağlayan Auto Box sistemi de hediye olarak veriliyor.

GENİŞ İÇ HACİM VE 7 KİŞİLİK YAPI

Peugeot 5008 modeli, geniş aileler için sunduğu 7 kişilik oturma düzeniyle biliniyor. Araçta açılır kapanır üçüncü sıra koltuklar bulunuyor. Bu sayede bagaj hacmi koltuklara göre değişiyor.

3. sıra koltuklar açıkken: 380 litre bagaj

380 litre bagaj 3. sıra koltuklar kapalıyken: 750 litre bagaj

Arka koltuklarda ISOFIX bağlantısı, üç bölgeli dijital klima ve geniş panoramik cam tavan da araçta bulunan özellikler arasında yer alıyor.

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Araçta modern sürüş destek teknolojileri de yer alıyor. Bunlar arasında:

Aktif şerit takip sistemi

Aktif tam durdurma güvenlik freni (kamera + radar)

Genişletilmiş trafik işareti tanıma sistemi

Sürücü dikkat uyarı sistemi

Hız sabitleme ve hız sınırlama

Çarpışma sonrası güvenlik freni

LED farlar, geri görüş kamerası, panoramik cam tavan, kablosuz şarj sistemi ve 21 inç panoramik ekran gibi donanımlar da araçta standart olarak bulunuyor.

ARAÇ İÇİN EXPERTİZ BİLGİSİ

İlan sahibinin verdiği bilgilere göre araç hatasız, boyasız ve kusursuz. Araç bayiden teslim alınmadan önce ekspertiz yaptırıldığı ve talep eden alıcılara ekspertiz raporunun gönderilebileceği belirtiliyor.

Ayrıca aracın benzinli motor rodajının uzun yolda ve 2500 devri geçmeden kurallara uygun şekilde yapıldığı ifade ediliyor.

İlan sahibi, aracı isteyen alıcıların yetkili serviste veya ekspertizde kontrol ettirebileceğini de özellikle vurguluyor.

Antalya’da hibrit SUV araç arayanlar için satışa çıkan Peugeot 5008 Allure Plug-in Hybrid sahibinden ilanı, özellikle düşük yakıt tüketimi ve geniş aile kullanımı açısından dikkat çekiyor.

