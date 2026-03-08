Orta Doğu’daki savaşın hava trafiğini etkilemesi, küresel altın ticaretini de vurdu. Dubai’de sevkiyatlar durunca bazı tüccarlar altını Londra referans fiyatının bile altında satmak zorunda kaldı.

Orta Doğu’daki çatışmaların etkisi sadece askeri ve siyasi alanla sınırlı kalmadı. küresel altın ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Dubai de savaşın doğrudan etkilediği noktalardan biri haline geldi.

Bölgedeki hava sahasında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle birçok uçuş iptal edildi ya da ciddi şekilde sınırlandırıldı. Bu durum özellikle uçakların kargo bölümlerinde taşınan altın sevkiyatlarını doğrudan etkiledi. Sevkiyatların aksamasıyla birlikte Dubai’de yüzlerce kilogram altının depolarda beklediği belirtiliyor.

ALTIN SEVKİYATLARI DURMA NOKTASINA GELDİ

Altın ticaretinde önemli bir yöntem olan yolcu uçaklarıyla taşımacılık, uçuşların iptali nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı. Dubai’deki birçok sevkiyatın günlerdir beklediği ifade ediliyor.

Bazı gönderiler hafta ortasında başlayan sınırlı uçuşlarla gönderilmeye başlandı. Ancak taşımacılığın tam anlamıyla normale dönmediği ve gecikmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Depolarda bekleyen altın miktarı arttıkça, tüccarların üzerindeki maliyet baskısı da büyüdü.

ALTIN REFERANS FİYATIN ALTINDA SATILIYOR

Tedarik zincirindeki bu sıkışma, piyasada dikkat çekici bir durum ortaya çıkardı. Bazı altın tüccarları, sevkiyatların gecikmesi ve depolama maliyetlerinin artması nedeniyle altını Londra’daki küresel referans fiyatının altında satmaya başladı.

Piyasa kaynaklarına göre bazı işlemlerde ons başına yaklaşık 30 dolara varan indirimler görüldü. Bu da normal şartlarda oldukça nadir rastlanan bir durum olarak değerlendiriliyor.

Birçok alıcı ise yüksek nakliye ve sigorta maliyetleri ile teslimatın ne zaman yapılacağına dair belirsizlik nedeniyle yeni sipariş vermekten kaçınıyor.

Yani altın var… ama hareket etmiyor. Depoda bekliyor. Bir süre daha böyle gider mi, kimse kesin konuşamıyor.

DUBAİ ALTIN TİCARETİNİN MERKEZLERİNDEN BİRİ

Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Dubai, son yıllarda küresel altın rafinajı ve ihracatının en önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Resmi verilere göre ülke yalnızca 2024 yılında değeri 100 milyar doları aşan yaklaşık 1.392 ton altın ithal etti.

Dubai, Asya pazarına yapılan sevkiyatların yanı sıra İsviçre, Birleşik Krallık ve Afrika’dan gelen altın için de önemli bir transit noktası olarak kullanılıyor.

Ancak bölgedeki savaşın uzaması halinde küresel altın ticaretinde yeni fiyat dengesizliklerinin ortaya çıkabileceği konuşuluyor.

Bu da Türkiye’deki yatırımcıyı da dolaylı etkileyebilir. Çünkü küresel fiyat hareketleri doğrudan gram altına yansıyor.

Yani mesele Dubai’deki depolardan çok daha büyük.