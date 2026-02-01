​"Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri kapsamında rekor sayılara ulaşan Alanya MHP, "Tasanı Dinlemeye, Kaygını Anlamaya, Sıkıntını Paylaşmaya Geliyoruz" temasıyla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. İlçe Başkanı Mustafa Sünbül liderliğinde; başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin tam kadro katılım sağladığı saha çalışmaları, teşkilata yeni üyeler kazandırarak karşılık buluyor.

​Her hafta gerçekleştirdiği üye katılım törenlerini bir gelenek haline getiren Başkan Mustafa Sünbül, bu hafta da partiye katılan yeni isimleri kamuoyuna duyurdu. Saha çalışmalarının rüzgarıyla MHP saflarına katılan Akgül Eren ve Arda Boz, üyelik formlarını imzalayarak "Cumhur İttifakı" ruhuna güç kattılar.

​"GÜÇLÜ MHP, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

​Yeni üyelerin kayıt işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Sünbül, Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte MHP’nin üstlendiği kritik role dikkat çekerek şunları söyledi:

​"Türkiye’nin geleceği için güçlü ve söz sahibi bir Milliyetçi Hareket Partisi’ne ihtiyaç olduğuna inanan kıymetli hemşerilerimiz Akgül Eren ve Arda Boz, ilçe başkanlığımıza gelerek üyelik başvurusunda bulunmuşlardır. Davamıza omuz veren her bir neferle birliğimiz daim olsun. Alanya sokaklarında sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayana dek sahadayız."

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı hem sosyal sorumluluk projeleri hem de üye odaklı saha siyasetiyle önümüzdeki günlerde de adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.