Telefon dolandırıcılığı vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez mağdur olan kişi İstanbul’da görev yapan bir Cumhuriyet savcısı oldu. Olayda toplam 850 bin TL’lik para hareketi gerçekleşirken, savcının parası yürütülen soruşturma sayesinde geri alındı.

DOLANDIRICILAR BANKACI GİBİ ARADI

İddiaya göre 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G., 24 Nisan günü mesai çıkışında cep telefonundan arandı. 212’li sabit hattan yapılan görüşmede kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, savcının hesabında şüpheli işlem bulunduğunu söyledi.

Şüpheli, savcıdan mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmasını istedi. Hesabını kontrol eden H.G., hesabından 480 bin TL çıkış yapıldığını görünce paniğe kapıldı.

“TERS İŞLEM” TUZAĞI KURDULAR

Telefonu kapatan dolandırıcı kısa süre sonra yeniden arayarak işlemi iptal edebileceklerini söyledi. Bu kez savcıya kredi başvurusu yaptırıldı.

Şüpheliler, “ters işlem” adı altında çekilen 370 bin TL kredinin belirttikleri hesaba EFT yapılmasını istedi. Savcı H.G. de yönlendirmelere uyarak transferi gerçekleştirdi.

DURUMU BANKAYI ARAYINCA ANLADI

EFT sonrasında hesabına erişimde sorun yaşayan savcı, bankayla iletişime geçti. Yapılan incelemede toplam 850 bin TL dolandırıldığı ortaya çıktı.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmasında Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında savcı H.G.’nin dolandırılan parasının kurtarıldığı ve maddi zararının giderildiği öğrenildi.

Uzmanlar, son dönemde artan “mobil bankacılık dolandırıcılığı” olaylarında vatandaşların telefonda yönlendirme ile EFT ve kredi işlemi yapmaması gerektiğini vurguluyor. Bankalar da müşterilerini, kendilerini arayan kişilerle şifre ve işlem bilgisi paylaşmamaları konusunda sık sık uyarıyor.