Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de (TSİ) karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmî fikstüründe, yayın bilgisi ise beIN Sports'un haftalık yayın programında doğrulandı.

ÇORUM FK - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, Süper Lig'de 8. haftanın açılış karşılaşması olacak. Çorum temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak ligdeki yükselişini sürdürmeyi hedeflerken konuk ekip deplasmandaki başarılı performansını devam ettirmek istiyor.

ÇORUM FK VE RİZESPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takım da 10 puana sahip. Arca Çorum FK, 7 hafta sonunda 8. sırada bulunurken Çaykur Rizespor 10. basamakta yer alıyor. Bu nedenle mücadele, puan tablosunda birbirine yakın konumdaki iki takım açısından önem taşıyor.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Arca Çorum FK, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Çorum temsilcisinde Cengiz Ünder, Alexandros Kyziridis ve Markus Karlsbakk galibiyete golleriyle katkı sağladı. Burak Yılmaz, takımın başındaki ilk lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

RİZESPOR DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Çaykur Rizespor'un bu sezonki önemli özelliği deplasman performansı oldu. Recep Uçar yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, dış sahada oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rizespor, ligdeki 10 puanının tamamını deplasmanda topladı.

Yeşil-mavili ekip, buna karşılık sahasında oynadığı 3 karşılaşmadan da puansız ayrıldı. Son lig maçında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Rizespor, Çorum deplasmanında yeniden galibiyet arayacak.

İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Ligin yeni ekiplerinden Çorum FK, kendi sahasında avantaj elde etmeye çalışırken Rizespor deplasmandaki yenilmezlik serisini korumayı hedefliyor.

ALANYASPOR'U DA İLGİLENDİREN HAFTA

Çorum FK ile Rizespor arasındaki karşılaşmayla başlayacak Süper Lig haftasında Corendon Alanyaspor da önemli bir deplasman mücadelesine çıkacak. Alanya temsilcisi, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Böylece Alanyaspor taraftarları açısından da ligdeki rakiplerin sonuçlarının takip edileceği bir hafta yaşanacak.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ RESMÎ KAYNAKLARDA

Türkiye Futbol Federasyonunun 16 Ekim 2026 tarihli haftalık müsabaka programına göre Çorum FK - Çaykur Rizespor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un 15 Ekim'de yayımladığı haftalık yayın akışında ise karşılaşmanın beIN Sports 1 ekranlarında yer alacağı açıklandı.