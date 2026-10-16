Bank of America (BofA) tarafından EPFR verileri temel alınarak hazırlanan yeni rapora göre, küresel piyasalarda geçen hafta yatırımcı tercihleri belirgin bir değişim gösterdi. Nakit fonlarında tutulan varlıkların önemli bir kısmı diğer yatırım araçlarına kayarken, özellikle hisse senedi fonlarında güçlü bir sermaye girişi yaşandı.

Açıklanan verilere göre, bir haftalık süreçte nakit fonlarından toplam 53,1 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Buna karşılık, hisse senedi fonlarına aynı dönemde 64,5 milyar dolar yatırıldı. Bu girişlerin en büyük adresi 39,1 milyar dolarla ABD piyasaları olurken, yalnızca teknoloji hisselerine odaklanan fonlar 10 milyar dolarlık kaynak çekti.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA TEMMUZ ZİRVESİ

Küresel sermaye hareketlerindeki bu ivme, gelişmekte olan ülke piyasalarına da doğrudan yansıdı. Gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi fonları geçen hafta toplam 17,7 milyar dolar yatırım alarak temmuz ayından bu yana en yüksek haftalık giriş seviyesine ulaştı. Bu sermaye akışının dağılımında ise 8,6 milyar dolarla Çin ve 4,7 milyar dolarla Brezilya öne çıkan ülkeler oldu.

TAHVİL PİYASALARINDAKİ HAREKETLİLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Yatırımcıların portföy dağılımlarında sadece hisse senetleri değil, sabit getirili varlıklar da ağırlığını korumaya devam etti. Küresel tahvil fonlarına geçen hafta 11,8 milyar dolarlık giriş sağlanırken, ABD Hazine tahvillerine yatırım yapan fonlara 3,6 milyar dolar aktarıldı. ABD Hazine tahvili fonlarında 16 haftadır kesintisiz devam eden bu giriş serisi, piyasalardaki risk iştahındaki artışa rağmen sabit getirili güvenli varlıklara yönelik talebin de dengeli bir şekilde korunduğuna işaret ediyor.