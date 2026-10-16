Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim 2026 tarihli hava tahminlerine ilişkin aktarılan bilgilere göre, yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle Marmara Bölgesi'nde yağışların şiddetini artıracağı belirtilirken İstanbul başta olmak üzere beş il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldığı bildirildi.

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından yeni bir yağış dalgasının kenti etkisi altına alması bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek gece boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Özellikle son yağışların ardından toprağın suya doymuş olması, yeni sağanaklarla birlikte sel ve su baskını riskini artırıyor. Yetkililer, vatandaşların bodrum katlar, alt geçitler ve su birikmesine elverişli bölgelerde dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

5 İL İÇİN TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına ilişkin aktarılan bilgilere göre turuncu kod verilen iller İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova oldu.

Turuncu kod, tehlikeli meteorolojik hadiselerin beklendiğini ve olası olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiğini ifade ediyor.

Antalya'nın da aralarında bulunduğu toplam 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldığı bildirildi.

ANTALYA DA UYARILAN İLLER ARASINDA

Meteorolojik uyarıların yayımlandığı iller arasında Antalya da bulunuyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olması beklenen yağışlı hava nedeniyle vatandaşların günlük planlarını güncel tahminlere göre yapmaları öneriliyor.

Antalya'da yaşayan vatandaşların özellikle kuvvetli yağış ihtimaline karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilçe bazlı tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.

Antalya'nın hangi ilçelerinde yağışın daha etkili olacağına ve uyarının geçerli olduğu saatlere ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan bilgilerde yer almıyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu.

AKOM'un değerlendirmesinde özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ve Boğaz çevresindeki ilçelere dikkat çekildi.

Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Anadolu Yakası'nda metrekareye 50 ila 100 kilogram, bazı diğer bölgelerde ise 20 ila 50 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

SEL, SU BASKINI VE HEYELAN RİSKİ

Kuvvetli sağanak yağışların yalnızca günlük yaşamı değil, ulaşımı da olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Özellikle kısa sürede yüksek miktarda yağış düşmesi halinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşabileceği, alt geçitlerin suyla dolabileceği ve trafikte aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor.

Eğimli arazilerde heyelan, açık alanlarda yıldırım ve dere yataklarına yakın bölgelerde ani su yükselmeleri gibi tehlikelere karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

VATANDAŞLARA PEŞ PEŞE UYARILAR

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların su baskını riski taşıyan alanlardan uzak durmasını, suyla kaplanan yollardan araçla veya yürüyerek geçmemesini ve zorunlu olmadıkça riskli güzergâhları kullanmamasını öneriyor.

Meteorolojik koşulların değişmesine bağlı olarak uyarıların kapsamı ve süresi de güncellenebiliyor.

Vatandaşların güncel tahminler için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmî duyurularını ve yerel yönetimlerin açıklamalarını takip etmeleri isteniyor.