Antalya'nın Alanya ilçesinde, Çevreyolu üzerinde bulunan bir otobüs durağının cam paneli kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. 16 Ekim 2026 tarihinde gündeme gelen olayda, parçalanan camın kaldırıma ve durağın içine dağılması toplu taşıma kullanan vatandaşların güvenliğini tehdit etti.

Olayla ilgili yayımlanan görüntülerde, durağın yan tarafındaki cam panelin parçalandığı ve kırıkların yolcuların kullandığı alana yayıldığı görüldü. Çevre sakinleri, kamuya ait ulaşım altyapısına verilen zarara tepki göstererek tehlikenin giderilmesini istedi.

KIRILAN CAMLAR YOLCULAR İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Cam parçalarının durak içerisinde ve kaldırım üzerinde bulunması, özellikle toplu taşıma araçlarına binmek için bekleyen vatandaşlar açısından yaralanma riski oluşturuyor. Durakta oturmak veya yürümek isteyen yolcuların kırık camlarla temas etme ihtimali, hasarın yalnızca maddi zararla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.

Çevredeki vatandaşlar, cam kırıklarının temizlenmesini ve zarar gören panelin yenilenmesini talep etti. Durağın yeniden güvenli şekilde kullanılabilmesi için kırıkların kaldırılması ve hasarlı bölümün onarılması gerekiyor.

SORUMLULARIN TESPİT EDİLMESİ İSTENİYOR

Otobüs durağının camını kıran kişi veya kişilerin kimliği henüz açıklanmadı. Olayın nasıl gerçekleştiğine, meydana gelen maddi zararın tutarına ve herhangi bir şüphelinin tespit edilip edilmediğine ilişkin doğrulanmış resmi bilgi bulunmuyor.

Vatandaşlar, kamu malına zarar verenlerin belirlenmesini ve benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor. Hasarın giderilmesine yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

HASARLI DURAKLAR NEREYE BİLDİRİLEBİLİR?

Alanya Belediyesi'nin resmi iletişim bilgilerine göre vatandaşlar, kentte karşılaştıkları altyapı sorunlarını ve kamuya açık alanlardaki hasarları 444 82 07 numaralı Çözüm Masası hattına bildirebiliyor.

Belediyenin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilere göre Çözüm Masası'na 0552 444 82 07 numaralı WhatsApp hattı üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Vatandaşlar, hasarlı durakların konumunu ve fotoğraflarını ileterek ilgili birimlerin bilgilendirilmesini talep edebiliyor.

BELEDİYENİN ÇÖZÜM MASASINA 69 BİN BAŞVURU

Alanya Belediyesi'nin 2022 Yılı Faaliyet Raporu'na göre Çözüm Masası'na yıl boyunca 69 bin 206 başvuru yapıldı. Bunların 68 bin 754'ünün işlemi tamamlanırken başvuruların sonuçlandırılma oranı yüzde 99,35 olarak kaydedildi. Bu veriler, belediyenin geçmiş dönemde vatandaş taleplerini değerlendirmek için kullandığı başvuru sisteminin kapsamını gösteriyor.

Çevreyolu'ndaki durakta meydana gelen hasarın bu sisteme bildirilip bildirilmediği ise henüz bilinmiyor. Yolcuların güvenliği açısından öncelikli beklenti, kırık camların temizlenmesi ve durağın yeniden güvenli kullanıma açılması.