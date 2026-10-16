Antalya'nın Kundu turizm bölgesinde bu yıl ikincisi organize edilen Aska Cup Futbol Turnuvası başladı. Aska Hotels tarafından düzenlenen etkinliğin açılış törenine, 12 farklı otelin personelinden oluşan takımlar katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, turnuvanın başlangıç seremonisinde Aska Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Aslan ve ünlü teknik direktör Aykut Kocaman yer aldı. Katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından organizasyonun ilk maçı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

AYKUT KOCAMAN'DAN BAŞLAMA VURUŞU

Törende konuşan deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, futbolun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Sporun insanları bir araya getiren en güzel araçlardan biri olduğunu belirten Kocaman, turnuvanın uzun yıllar boyunca devam etmesi temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından ilk karşılaşmanın başlama vuruşunu da Kocaman gerçekleştirdi.

TURNUVANIN ÖDÜLÜ NE KADAR?

Toplam 12 gün sürecek olan dostluk turnuvasının sonunda dereceye giren takımlara para ödülü dağıtılacak. Aktarılan bilgilere göre, şampiyon olan takıma 150 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncü takıma ise 30 bin lira ödül verilecek.

SEKTÖR ÇALIŞANLARINA MOTİVASYON SAĞLIYOR

Turizm sezonu öncesinde düzenlenen bu tür spor organizasyonları, yoğun mesai harcayan otel personeli için önemli bir sosyal aktivite alanı oluşturuyor. Kurumlar arası iletişimi güçlendiren dostluk turnuvaları, turizm çalışanlarının motivasyonunu artırarak sektörel dayanışmaya katkı sunuyor.