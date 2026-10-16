Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mirasçıların vefat eden yakınlarına ait finansal risk ve borç bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabilmesini sağlayan sistemi 15 Ekim itibarıyla erişime açtı. Daha önce sadece banka şubeleri veya posta yoluyla yapılabilen bu işlem, artık dijital ortama taşındı.

SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

TBB açıklamasına göre, sisteme e-Devlet Kapısı veya mobil uygulama üzerinden giriş yapan kullanıcılar, öncelikle "Varis Hizmetleri" menüsüne yönlendirilerek işlem yapabilecek. Ardından "Diğer Hizmetler" sekmesi altındaki "Türkiye Bankalar Birliği - Risk Merkezi Raporu (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)" seçeneği tıklanarak geçmiş döneme ait borç ve kredi kayıtlarına ulaşılabilecek. Bu dijitalleşme adımı, özellikle üç aylık yasal reddi miras süresi içinde hızlıca karar vermesi gereken vatandaşlar için kritik bir zaman tasarrufu sağlıyor.

ÜCRETSİZ SORGULAMADA LİMİT VAR MI?

Vefat eden her bir kişi için oluşturulan Risk Merkezi Raporu, mirasçılara tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Sistemin düzenli işleyişi ve veri güvenliği amacıyla sorgulama işlemlerine belirli kotalar getirildi. Vatandaşlar, vefat eden bir yakını için günde 1, ayda en fazla 4 ve yılda toplam 24 kez rapor alma hakkına sahip olacak.