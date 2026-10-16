Antalya'da 17 Ekim 2026 Cumartesi günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden aktarılan tahminlere göre, kent genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebileceği, Antalya'nın doğusundaki iç kesimlerde ise yağış miktarının yer yer 51 ila 75 kilograma ulaşabileceği öngörülüyor.

Meteorolojik uyarının 17 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de başlayıp 22.00'ye kadar geçerli olması bekleniyor. Yaklaşık 10 saatlik uyarı süresince özellikle kısa zamanda yoğun yağış alan bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksama riski bulunuyor.

ANTALYA'NIN DOĞUSUNDA YAĞIŞ DAHA KUVVETLİ OLACAK

Yağışların Antalya genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken doğu ilçelerinin iç kesimlerinde daha yüksek miktarlara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Alanya ve Gazipaşa'nın iç kesimleri de coğrafi konumları nedeniyle bu tahmin kapsamında değerlendirilmesi gereken bölgeler arasında bulunuyor. Ancak uyarıda ilçe bazında kesin yağış miktarı belirtilmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış şiddeti sınıflandırmasına göre, 12 saatlik değerlendirme döneminde metrekareye 21-50 kilogram yağış kuvvetli, 51-75 kilogram yağış ise çok kuvvetli olarak tanımlanıyor. Buna göre Antalya'nın doğusundaki iç kesimler için öngörülen üst sınır, kuvvetli yağış kategorisinin üzerine çıkıyor.

14 EKİM'DEKİ UYARININ ARDINDAN YENİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Antalya için hafta içinde de yüksek miktarlı yağış uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 13 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı 508 numaralı meteorolojik uyarıda, 14 Ekim Çarşamba günü Antalya'da metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bildirilmişti. 17 Ekim için aktarılan yeni tahminde ise il genelinde 21-50, doğudaki iç kesimlerde yer yer 51-75 kilogramlık yağış öngörülüyor.

İki uyarı karşılaştırıldığında, 14 Ekim için açıklanan en yüksek tahmin 100 kilogram, 17 Ekim için belirtilen üst sınır ise 75 kilogram olarak öne çıkıyor. Ancak bu rakamlar gerçekleşmiş yağış ölçümleri değil, farklı günlere ilişkin meteorolojik tahminleri ifade ediyor.

ANİ SEL VE SU BASKININA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Kuvvetli sağanak sırasında özellikle dere yatakları, alt geçitler, bodrum katları ve su birikmesine elverişli alçak bölgelerde risk artabiliyor. Kısa sürede yoğunlaşan yağış, yağmur suyu tahliye sistemlerinin kapasitesini aşarak yollarda su birikmesine ve ulaşımın aksamasına neden olabiliyor.

Vatandaşların yağışın etkili olduğu saatlerde su basmış yollardan araçla geçmemesi, dere yataklarından uzak durması ve açık alanlarda yıldırım riskine karşı korunması önem taşıyor. Kuvvetli rüzgâr ve dolu ihtimali nedeniyle açık alanlarda bulunan eşyaların güvenli hâle getirilmesi de öneriliyor.

UYARI CUMARTESİ SAAT 22.00'YE KADAR GEÇERLİ

17 Ekim Cumartesi günü saat 12.00 ile 22.00 arasını kapsayan yağış beklentisi nedeniyle Antalya genelinde yaşayanların ve hafta sonu seyahat planı yapanların güncel meteorolojik tahminleri takip etmesi gerekiyor. Özellikle Alanya ve Gazipaşa'nın kırsal ve yüksek kesimlerinde seyahat edecek sürücülerin görüş mesafesindeki azalma, kaygan yol ve ani su birikintilerine karşı dikkatli olması önem taşıyor.

Yağışın beklenen miktarı ve etkili olacağı bölgeler, gün içinde yapılacak yeni meteorolojik değerlendirmelerle değişebileceğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel uyarılarının takip edilmesi gerekiyor.