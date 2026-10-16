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Belirtilen riskler doğrultusunda, kentte yaşayanların özellikle su baskını riski taşıyan çukur alanlardan uzak durmaları ve trafiğe çıkacak sürücülerin olası güzergah kapanmalarına karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor. Vatandaşların, ulaşımda yaşanabilecek ani aksamalara karşı resmi makamların yapacağı güncel duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Açıklamada, şiddetli yağışların beraberinde getirebileceği olumsuzluklar sıralandı. Buna göre; ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım tehlikesinin yanı sıra yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin son verilerini aktaran valilik, yağışlı sistemin cumartesi gecesine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Ankara Valiliği, başkentte bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

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