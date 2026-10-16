Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Son günlerde benzin fiyatlarına yapılacağı konuşulan 5 lira 65 kuruşluk indirim, sürücüler arasında büyük beklenti oluşturdu. Ancak 16 Ekim Cuma günü gelen son bilgiler, indirimin beklenen tarihte uygulanmayacağını ortaya koydu.

Sektör kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen indirim ertelendi. Fiyat değişikliğinin önümüzdeki haftanın başında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

BENZİNE 5 LİRA 65 KURUŞ İNDİRİM BU GECE GELMEYECEK

Benzinin litre fiyatında önemli bir düşüş sağlayacağı belirtilen 5,65 TL'lik indirim için daha önce 16 Ekim Cuma gecesi işaret edilmişti.

Ancak son gelişmelerin ardından indirimin bu gece yürürlüğe girmeyeceği bildirildi. Böylece hafta sonuna daha düşük akaryakıt fiyatlarıyla girmeyi bekleyen sürücülerin beklentisi ertelenmiş oldu.

İndirimin neden ertelendiğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken yeni fiyat düzenlemesinin önümüzdeki hafta başında yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

BENZİN İNDİRİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği konu ise beklenen indirimin hangi tarihte uygulanacağı oldu.

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre 5 lira 65 kuruşluk indirimin önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yeniden gündeme gelmesi ihtimali bulunuyor.

Ancak fiyat değişikliğine ilişkin kesinleşmiş bir tarih açıklanmadı. Bu nedenle indirim tutarının ve uygulanacağı tarihin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

Motorin fiyatlarında da yüksek seviyeler dikkat çekiyor. Aynı tarihli fiyat listelerine göre motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,60 TL, Ankara'da 97,70 TL ve İzmir'de 98 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları şehirler, dağıtım şirketleri ve istasyonlar arasında farklılık gösterebiliyor.

50 LİTRELİK DEPO KAÇ LİRA UCUZLAYACAK?

Beklenen 5 lira 65 kuruşluk indirimin uygulanması halinde araç sahiplerinin yakıt maliyetlerinde önemli bir düşüş yaşanacak.

Buna göre 50 litrelik bir benzin deposunun tamamen doldurulmasında 282 lira 50 kuruşluk tasarruf sağlanabilecek.

İndirimin aynı tutarda gerçekleşmesi durumunda Ankara'da 84,80 TL seviyesinde bulunan benzinin litre fiyatı yaklaşık 79,15 TL'ye gerileyecek.

Ancak bu hesaplama beklenen indirim tutarı üzerinden yapılıyor. Henüz kesinleşmiş bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

ARAÇ SAHİPLERİNİN GÖZÜ YENİ HAFTADA

Benzin fiyatlarında beklenen indirimin ertelenmesiyle birlikte milyonlarca araç sahibinin gözü yeni haftaya çevrildi.

Uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve akaryakıt piyasasındaki gelişmelerin pompa fiyatları üzerindeki etkisi sürerken 5,65 TL'lik indirimin uygulanıp uygulanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.