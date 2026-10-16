Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Gianmarco Pozzecco ile yollar resmen ayrıldı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, sarı kırmızılı kulüp teknik heyetteki bu değişikliği yazılı bir açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede, çalıştırıcının görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve takıma verdiği emekler vurgulandı. Açıklamada, deneyimli antrenöre kariyerinin geri kalan bölümü için başarı dilekleri iletildi.

AYRILIK MESAJINDA NELER SÖYLENDİ?

Yönetim tarafından yayımlanan veda mesajında, "Her şey için teşekkürler, Gianmarco" ifadelerine yer verilerek sürecin karşılıklı teşekkürle tamamlandığı aktarıldı. Sarı kırmızılı ekibin, boşalan başantrenörlük koltuğu için atacağı yeni adımlar spor kamuoyu tarafından takip ediliyor.