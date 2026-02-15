Ramazan ayına sayılı günler kala, alışveriş hareketliliğinin arttığı Alanya ve çevresinde gözler market raflarına çevrildi. Ticaret Bakanlığı, gıda toptan ve perakende sektörünün temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması ve indirim uygulamalarının artırılması konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı.

Turizm sezonu öncesi nüfus hareketliliğinin başladığı Alanya’da, özellikle bakliyat, yağ, şeker ve un gibi temel ürünlerde fiyat dengesi hem vatandaş hem de esnaf açısından önem taşıyor.

TEMEL ÜRÜNLERDE KAMPANYA VE İNDİRİM VURGUSU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay erişebilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda gıda toptancı kuruluşları, yerel market yöneticileri, zincir market üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerde;



-Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması,

-Kampanya ve indirim uygulamalarının artırılması,

-Gıda arz sürekliliğinin sağlanması,

-Fırsatçılığa meydan verilmemesi

konularında mutabakata varıldığı ifade edildi.

DENETİMLER SIKILAŞACAK

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen denetimlerin Ramazan ayında daha sıkı şekilde devam edeceği vurgulandı.

Ramazan boyunca piyasaların yakından kontrol edileceği belirtilirken; haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

VATANDAŞA BİLDİRİM ÇAĞRISI

Vatandaşların fahiş fiyat artışı ya da haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde şu kanallar üzerinden bildirim yapabilecekleri hatırlatıldı:



Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması

Ticaret İl Müdürlükleri

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı



Yapılan başvuruların titizlikle inceleneceği ve gerekli idari işlemlerin hızlı şekilde uygulanacağı kaydedildi.

Alanya’da özellikle sabit gelirli aileler için Ramazan alışverişi bütçeyi doğrudan etkilerken, önümüzdeki günlerde market raflarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilecek.