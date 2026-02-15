Alanya’daki kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni düzenleme için geri sayım başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan karar doğrultusunda kredi kartı limitleri pazartesi günü itibarıyla yeniden belirlenecek. Bankalara sistem altyapılarını güncellemeleri için ayrıca 3 ay süre verildi.

Özellikle turizm, emlak ve ticaret hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya’da, yüksek limitli kart kullanan esnaf ve bireysel müşteriler için değişiklik doğrudan bütçeye yansıyabilecek.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI HARİÇ TUTULACAK

BDDK’nın bankalara gönderdiği yazıya göre, eğitim ve sağlık harcamaları toplam kredi kartı limitinden düşülmeyecek. Diğer tüm harcamalar ise limit yeniden belirlenirken dikkate alınacak.

Bankalardan, müşterilerle temasa geçmeleri ve mağduriyet yaşanmaması için dijital kanallar üzerinden gelir belgesi temin ve teyit süreçlerini oluşturmaları istendi. Ayrıca eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesi için gerekli sistem güncellemelerinin yapılması talep edildi.

TOPLAM LİMİT ESAS ALINACAK

Yeni uygulamada önemli bir değişiklik var: Bir kişiye ait tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınacak. Yani farklı bankalardaki kartların limiti ayrı ayrı değil, birleşik olarak değerlendirilecek.

Ocak ayı sonunda alınan karara göre, limit belirlenirken 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacak.

400 BİN TL SINIRI KRİTİK

16 Şubat’ta hayata geçmesi beklenen ilk aşamada, toplam limiti 400 bin TL’ye kadar olan kartlar için herhangi bir düşüş öngörülmüyor. Ancak bu tutar, kişinin sahip olduğu tüm kredi kartlarının toplam limiti olmak zorunda.

Toplam limiti 400 bin TL’nin biraz üzerinde olan kart sahipleri için ise düşüş ihtimali bulunuyor.

Örneğin toplam limiti 600 bin TL olan bir kart sahibinin, 2025 yılı boyunca 400 bin TL harcama yaptığı varsayılırsa; kullanılmayan 200 bin TL’lik kısmın yüzde 50’si yani 100 bin TL silinecek. Bu durumda yeni toplam limit 500 bin TL olacak.

750 BİN TL ÜZERİNE YÜZDE 80 KURALI

Karar tarihi itibarıyla toplam kredi kartı limiti 750 bin TL’nin üzerinde olan kart hamillerinin limiti ise daha farklı hesaplanacak. Hesap kesim tarihine göre kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemdeki tutarın yüzde 80’i kadar azaltıma uygulanacak.

Alanya’da özellikle gayrimenkul yatırımı yapanlar, turizm sezonu öncesi yüksek harcama yapan işletmeler ve ticari kart kullanıcıları açısından bu düzenleme nakit akış planlamasını doğrudan etkileyebilir.

Alanya’da kredi kartı limit düşüşü yaşayabilecek vatandaşların, bankalarının mobil uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden limit ve gelir bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.