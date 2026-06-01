Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'ın mahkeme kararıyla iptal edilmesi siyasi kulisleri hareketlendirdi. Kararın ardından hukuken yeniden genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği öne sürülen İlhan Kesici, parti içi gelişmelere dair sessizliğini bozdu.

Kesici, Kılıçdaroğlu ile geçmişe dayanan derin bir dostluk ve hukukları olduğunu belirterek, mevcut süreçte en büyük sorumluluğun Kılıçdaroğlu'na düştüğünü aktardı. Partinin bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yapan Kesici, olası bir bölünme riskine karşı son ana kadar mücadele edilmesinin şart olduğunu ifade etti.

BİRİNCİ DERECE SORUMLULUK KİMDE?

Hukuki olarak genel başkanlık sıfatının Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmesiyle birlikte, partiyi bir arada tutma gayretinin de ilk olarak ondan gelmesi gerektiğini savunan Kesici, yapılması gerekenleri sıraladı. Kesici, "Mademki hukuken genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur, o halde partinin bütünlüğünü koruma gayreti birinci derecede kendisinden gelmelidir" ifadelerini kullandı.

ÖZEL VE EKİBİ NASIL BİR TUTUM İZLEMELİ?

Kurultay iptaliyle ortaya çıkan belirsizlik sürecinin ancak karşılıklı adımlarla aşılabileceği değerlendiriliyor. Bu bağlamda Kesici, sadece Kılıçdaroğlu'na değil, Özgür Özel ve ekibine de seslendi. Uzlaşı sürecinde Kılıçdaroğlu'nun yapıcı çabalarına karşılık, Özel ve arkadaşlarının da aynı istikamette hareket etmesi gerektiği bildirildi.

Ayrılıkların her zaman kolay, birlik içinde kalmanın ise zor bir süreç olduğunu hatırlatan Kesici, hem ülke hem de parti tabanı için en faydalı yolun beraberliği sağlamak olduğunu dile getirdi. Yapılan açıklamalara göre, bu yönde gösterilecek her türlü çabanın son derece saygıdeğer olduğu vurgulandı.