Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği aile içi saldırının ardından ortaya çıkan ilk bilgiler, olayın boşanma süreci ve düğünde takılan takılar nedeniyle büyüyen gerilimle bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı yaşanan saldırı, geride ağır bir tablo bıraktı. Boşanma aşamasındaki eşinin baba evine giden Ömer Coşkun’un, evde bulunan 4 kişiye silahla ateş ettiği ve eşiyle birlikte kayınvalidesi, kayınpederi ile çocuk yaştaki kayınbiraderinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AİLE EVİNDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Turgutlu’ya bağlı Kabaçınar Mahallesi’nde meydana geldiği öğrenildi. İddiaya göre şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı baba evine gitti. Evde çıkan dehşette 4 kişi yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde evde vurulan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. Olayın ardından kaçan şüpheli ise kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

KORUMA KARARI VE DEVAM EDEN DOSYA DETAYI

Soruşturma dosyasına yansıyan ilk bilgilere göre, şüpheli hakkında daha önce boşanma aşamasındaki eşine yönelik koruma tedbiri uygulandığı öğrenildi. Ayrıca hakaret suçlamasıyla devam eden bir yargı sürecinin de bulunduğu öne sürüldü. Bu detay, aile içi şiddet riskinin daha önce de resmi kayıtlara yansıdığını gösteriyor.

Bazen haberin en sert yanı sayıların kendisi oluyor. Dört kişi. Bir ev. Bir gece. Geride kalanlar için bundan sonrası artık sadece adli süreç değil, aynı zamanda çok ağır bir yıkım.

NEDENİN TAKILAR OLDUĞU İDDİASI

Olay sonrası ortaya çıkan ilk iddialara göre, saldırının arkasında boşanma sürecinde yaşanan gerilim ve düğünde takılan altınlar konusunda çıkan anlaşmazlık yer alıyor. İddiaya göre şüpheli, yaklaşık 2 yıl önceki düğünde takılan takıları eşinden ve eşinin ailesinden istedi. Tartışmanın da bu başlık üzerinden büyüdüğü öne sürüldü.

Henüz soruşturma tamamlanmadığı için, bu bilginin resmi iddianame ve adli süreçte nasıl yer alacağı net değil. Ama ilk tablo, aile içi şiddetin ekonomik ve psikolojik baskıyla birleştiğinde nasıl ölümcül bir sonuca dönüşebildiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

TÜRKİYE’DE AİLE İÇİ ŞİDDET TARTIŞMASINI YENİDEN AÇTI

Manisa’daki saldırı, sadece bir adli vaka olarak değil, koruma kararlarının uygulanması, tehdit geçmişi bulunan dosyaların takibi ve boşanma sürecindeki risklerin ne kadar ciddiye alındığı açısından da yeni soruları beraberinde getirdi. Alanya’dan Antalya’ya kadar birçok kentte benzer haberler okuyan vatandaşın aklındaki ortak soru da aynı: Daha önce işaretleri görülen bir şiddet, neden yine engellenemedi?

Bu sorunun cevabı soruşturma ilerledikçe daha netleşecek. Ama şu an için ortada değişmeyen tek gerçek var; bir aile, tek gecede yok oldu. Yarım kalan hayatlar, yarım kalan bir çocukluk, yarım kalan bir ev...