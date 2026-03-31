Operasyonların "alfabetik bir sırayla" devam ettiğini iddia eden Karagöz, bu durumun kurumlara ve halkın güvenine zarar verdiğini belirtti.

​ALFABETİK OPERASYON ELEŞTİRİSİ

​Karagöz, gözaltı ve operasyon süreçlerinin belirli bir merkezden yönetildiğini ima ederek, "A harfindeki iller tamamlandığına göre B harfindeki Bolu, Bursa gibi illerimizden alfabetik sırayla gözaltılar devam ediyor," dedi. Bu tablonun hukuktan ziyade siyasi bir strateji olduğunu savundu.

​KURUMLAR VE HALKIN GÜVENİ ZEDELENİYOR

​Yapılan hamlelerin memleketin kurumlarını yıprattığını vurgulayan Karagöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Olan memleketin kurumlarına, halkın güvenine oluyor. Türkiye vakit kaybediyor, koltuk uğruna kutuplaştırılıyor."

​Mevcut yönetim anlayışının Türkiye’ye zarar verdiğini ifade eden Karagöz, ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolunun seçim olduğunu belirtti. Karagöz, "Yeni bir istikamet, yeni bir düzen ve anlayış için sandıktan başka çare yok," diyerek erken seçim çağrısını yineledi.

