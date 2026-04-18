Nesine.com 3. Lig 4. Grup’ta sezonun son haftasına girilirken, Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü deplasmanda güçlü rakibi Eskişehirspor ile karşılaşacak. Mücadele, Eskişehir’deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yunus Emre Çakar yönetecek.

RAHAT KONUMDA SAHAYA ÇIKACAK

Temsilcimiz, ligde topladığı 38 puanla 8’inci sırada yer alırken, haftalar önce ligde kalmayı garantileyerek rahat bir konuma ulaştı. Bu nedenle Alanya ekibi, sezonun son maçına prestij hedefiyle çıkacak.

RAKİP PLAY-OFF ÖNCESİ MORAL ARIYOR

Ev sahibi Eskişehirspor ise 68 puanla 2’nci sırada bulunuyor ve play-off etabına katılmayı garantilemiş durumda. Kırmızı-siyahlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor.

HEDEF İYİ BİR KAPANIŞ

Alanya temsilcisi, sezonu puan ya da puanlarla tamamlayarak ligi iyi bir noktada kapatmayı amaçlıyor. Teknik heyet ve futbolcular, son karşılaşmada ortaya koyacakları performansla hem taraftara güzel bir kapanış yapmak hem de gelecek sezon için umut vermek istiyor.