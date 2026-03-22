Sosyal medyada yayılan bir video, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak tepki topladı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir cami içerisinde çekildiği belirlenen görüntüler üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Paylaşılan videoda, bir gencin cami içerisinde uygunsuz şekilde görüntü çektiği görüldü. Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılması, özellikle dini mekanlara yönelik hassasiyet üzerinden çok sayıda eleştiriye neden oldu.

EKİPLER KISA SÜREDE HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda kimliği tespit edilen Emircan Y. (17) gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, videoyu ilk kez çektiğini ve oluşabilecek tepkileri öngöremediğini söylediği öğrenildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.