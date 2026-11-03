Türkiye'de son dönemde gündeme gelen fon ve borsa dolandırıcılığı iddiaları tartışılmaya devam ederken, bir cami imamının cuma vaazında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlarla büyük miktarlarda para elde eden dolandırıcılar arasındaki uçuruma dikkat çeken imam, sert sözlerle tepkisini dile getirdi.

“KRAVATLI HIRSIZLAR ORTAYA ÇIKTI”

Vaazında adalet ve ahlak vurgusu yapan imam, insanların dini değerleri benimsemelerinin tek başına yeterli olmadığını, bu değerlerin davranışlara da yansıması gerektiğini ifade etti.

Fon ve borsa üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklara değinen imam, özellikle yüksek miktarlarda para toplayarak insanları mağdur eden kişileri eleştirdi.

İmam, günümüzde dolandırıcılığın farklı yöntemlerle gerçekleştirildiğini belirterek bu kişileri “kravatlı hırsızlar” olarak nitelendirdi.

“O PARALARI BİR ÖMÜRDE BİTİREMEZLER”

Dolandırıcılık yoluyla elde edildiği öne sürülen büyük miktardaki paralara dikkat çeken imam, insanların daha fazla kazanma hırsının toplumda ciddi mağduriyetlere yol açtığını söyledi.

Milyarlarca liralık vurgun iddialarına değinen imam, bu kadar büyük miktarda paranın bir insanın yaşamı boyunca harcayabileceğinden çok daha fazla olduğunu ifade ederek açgözlülüğe tepki gösterdi.

“ARTIK DAĞLARDA DEĞİL, CAMİLERDELER”

Vaazın en dikkat çekici bölümünde ise dolandırıcılık yapan kişilerin toplum içerisinde saygın bir görünüm sergileyebildiğine işaret edildi.

İmam, dini kimlik ve sembollerin kişilerin dürüst olduğunun tek başına kanıtı sayılamayacağını belirtti.

Bazı kişilerin toplum içerisinde dindar görünmelerine rağmen başkalarının hakkını ihlal edebildiğini söyleyen imam, ibadet ile ahlaki sorumluluk arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

EMEKLİLERİN YAŞADIĞI GEÇİM SIKINTISINI HATIRLATTI

Konuşmasında emeklilerin ekonomik sorunlarına da yer veren imam, düşük gelirle geçinmeye çalışan vatandaşların yaşadığı zorlukları gündeme taşıdı.

Temel ihtiyaçlarını karşılamak için uzun süre beklemek zorunda kalan insanlarla büyük servetler elde eden dolandırıcılar arasındaki çelişkiyi eleştiren imam, kul hakkı ve vicdani sorumluluk vurgusu yaptı.

VAAZ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cami imamının fon vurgunları ve ekonomik eşitsizlik üzerine yaptığı konuşmanın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Özellikle dolandırıcılık, kul hakkı ve dini değerlerin kötüye kullanılması konularındaki ifadeleri dikkat çekti.