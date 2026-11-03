İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşanan ilginç kiracılık olayı gündem oldu. Geçen yıl yabancı uyruklu bir kadın tarafından aylık 25 bin liraya kiralanan 2+1 dairenin, iddiaya göre çok sayıda kişinin konakladığı bir yatakhaneye dönüştürüldüğü belirtildi.

Kadının, evin odalarına ranzalar ve tek kişilik yataklar yerleştirerek göçmen işçilere yatak başına aylık 15 bin liradan kiralama yaptığı ileri sürüldü.

2+1 EVDE YAKLAŞIK 20 KİŞİ KALIYORDU

Apartman sakinlerinin iddialarına göre, sıradan bir konut olarak kiralanan dairede zamanla yoğun bir insan hareketliliği başladı.

Komşular, evin yalnızca bir odasında 6 ranza bulunduğunu, dairenin tamamında ise yaklaşık 20 kişinin kaldığını öne sürdü.

İddiaya göre kiracı kadın, eve yerleştirdiği yatakları ayrı ayrı kiralayarak daireyi bir hostel gibi kullanmaya başladı.

25 BİN LİRALIK EVDEN 300 BİN LİRA GELİR İDDİASI

Olayın en dikkat çekici yönü ise ortaya atılan kira bedelleri oldu.

Aylık 25 bin lira ödenen dairede, her bir kişiden 15 bin lira alındığı iddia edildi.

Apartman sakinlerinin belirttiği 20 kişilik kapasitenin tamamının ücret karşılığında kullanılması durumunda, aylık toplam gelirin 300 bin liraya ulaşabileceği hesaplandı.

Ancak bu rakamın fiilen elde edildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

KOMŞULAR DURUMU EV SAHİBİNE BİLDİRDİ

Dairedeki yoğun giriş çıkışlardan şüphelenen apartman sakinleri, konutun kullanım biçimini araştırmaya başladı.

Evde çok sayıda ranza bulunduğunu öğrenen komşular, durumu ev sahibine bildirdi.

Böylece normal bir konut olarak kiralanan dairenin farklı amaçlarla kullanıldığına yönelik iddialar gündeme geldi.

KİRACI KADIN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddiaların ardından açıklama yapan kiracı kadın, evi hostel olarak işlettiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

Kadın, dairede bulunan ranzaları herhangi bir ticari amaç taşımadan yerleştirdiğini savundu.

Ancak apartman sakinleri, evde yaklaşık 20 kişinin kaldığı iddialarını sürdürdü.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA EVİ BOŞALTTI

Yaşananların ev sahibine bildirilmesinin ardından kiracı kadının daireyi tahliye ettiği öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte apartmandaki yoğun insan hareketliliğinin sona erdiği belirtildi.

Öte yandan, dairenin gerçekten ücret karşılığında yatak kiralanan bir konaklama işletmesi olarak kullanıldığına ilişkin resmi bir tespit veya yetkili kurumlardan yapılmış açıklama bulunmuyor.