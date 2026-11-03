Antalya'nın Kaş ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iki taşınmazın 45 milyon 500 bin liraya satışına onay verildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 3 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla, Kalkan bölgesindeki toplam 835,29 metrekarelik kamu arazisinin satış ihalesi resmiyet kazandı. Açıklanan bedel üzerinden yapılan hesaplamaya göre taşınmazların ortalama metrekare fiyatı yaklaşık 54 bin 472 liraya ulaştı.

ANTALYA'DAKİ İKİ PARSEL 45,5 MİLYON LİRAYA SATILACAK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30 Ekim 2026 tarihli ve 2026/ÖİB-K-46 sayılı kararına göre satış, Kaş ilçesinin Kalkan/Menteşe Mahallesi'nde bulunan 149 ada 8 ve 29 numaralı parselleri kapsıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı toplam 835,29 metrekarelik iki taşınmazın ayrı ayrı değil, bir bütün halinde özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi 45 milyon 500 bin lirayla Buğra Mete Karaman verdi. İhale Komisyonunun satış kararı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından uygun bulundu.

METREKARE FİYATI 54 BİN LİRAYI AŞTI

Resmî Gazete'de açıklanan toplam satış bedeli ve yüzölçümü üzerinden yapılan hesaplama, Kaş'taki kamu taşınmazlarının ortalama metrekare fiyatının yaklaşık 54 bin 472 lira olduğunu ortaya koydu.

Bu tutar, iki parselin toplam satış bedelinden hesaplanan ortalama birim fiyatı gösteriyor. Parsellerin ayrı ayrı satış değerleri kararda belirtilmediği için her taşınmazın bağımsız piyasa değerini ortaya koymuyor.

İhale bedelinin bölgedeki diğer taşınmaz satışlarına göre rekor oluşturduğunu söylemek için karşılaştırılabilir resmî satış verilerine ihtiyaç bulunuyor. Yayımlanan karar, böyle bir karşılaştırma içermiyor.

İHALE AĞUSTOSTA YAPILDI, ONAY KASIMDA GELDİ

Resmî Gazete'nin 3 Kasım 2026 tarihli ve 33419 sayılı nüshasında yayımlanan karar, satış sürecinin geçmişine ilişkin bilgileri de ortaya koydu.

Buna göre İhale Komisyonu, 26 Ağustos 2026 tarihinde aldığı 03 sayılı kararla en yüksek teklif sahibi Buğra Mete Karaman'a satış yapılmasını kararlaştırdı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ise 30 Ekim 2026 tarihinde bu kararı onayladı. Böylece ihale komisyonunun kararından 65 gün sonra satışa ilişkin idari onay tamamlandı.

AYNI BÖLGEDE 60,5 MİLYON LİRALIK BAŞKA TEKLİF

Antalya Körfez Gazetesi'nin 3 Kasım 2026 tarihli haberinde, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Kalkan/Menteşe Mahallesi'ndeki başka bir taşınmaz için de ihale gerçekleştirildiği aktarıldı.

149 Ada 30 parselde bulunan 1.027,59 metrekarelik taşınmaz için yapılan ihalede en yüksek teklif 60 milyon 500 bin lira oldu. Bu teklifi de Buğra Mete Karaman verdi.

İkinci taşınmaz için açıklanan teklifin ortalama metrekare karşılığı yaklaşık 58 bin 875 lira olarak hesaplanıyor. Bu rakam, satışına onay verilen ilk iki parselin ortalama birim fiyatından yaklaşık yüzde 8,1 daha yüksek.

İki ihale için verilen en yüksek teklifler toplam 106 milyon liraya ulaşırken, 3 Kasım tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/ÖİB-K-46 sayılı onay kararı yalnızca 45,5 milyon liralık ilk satış grubunu kapsıyor. Diğer taşınmazın satış onayının tamamlandığına ilişkin bilgi bu kararda bulunmuyor.

ALICI SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAZSA NE OLACAK?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kararında, satışın tamamlanması için alıcının yerine getirmesi gereken yükümlülüklere de yer verildi.

Buna göre Buğra Mete Karaman'ın satış sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi veya ihale şartnamesindeki diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda yatırdığı teminat idare lehine gelir kaydedilecek ve ihale iptal edilecek.

Bu nedenle Resmî Gazete'de yayımlanan karar, taşınmazların tapu devrinin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Kararda satış bedelinin tahsil edildiğine veya mülkiyetin alıcıya geçtiğine ilişkin ayrıca bir açıklama yer almıyor.

KAŞ'TAKİ ARAZİLER NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Kaş'ın Kalkan bölgesindeki taşınmazların gelecekte hangi amaçla kullanılacağı henüz açıklanmadı. Özelleştirme kararında parsellerin imar durumuna, yapılaşma koşullarına veya planlanan yatırım türüne ilişkin ayrıntı bulunmuyor.

Dolayısıyla arazilerde konut, otel ya da ticari tesis yapılacağı yönünde kesinleşmiş bir bilgi yok. Taşınmazların kullanım olanakları, yürürlükteki imar planları ve ilgili idarelerin izin süreçlerine bağlı olacak.

Satışın tamamlanıp tamamlanmadığı ise alıcının ihale şartnamesindeki yükümlülükleri yerine getirmesi ve mülkiyet devri işlemlerinin sonuçlanmasıyla netleşecek.