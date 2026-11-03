Türkiye otomotiv endüstrisi, Ekim 2026'da ihracatta tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 3 Kasım 2026'da açıklanan verilerine göre sektör, bir ayda 4 milyar 32 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirerek aylık ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı. Otomotiv, Türkiye'de aylık 4 milyar dolar ihracat sınırını geçen ilk sektör oldu.

Otomotiv ihracatı geçen yılın ekim ayına göre yüzde 5,9 artarken, sektörün ocak-ekim dönemindeki toplam ihracatı 35,2 milyar dolara yükseldi. Böylece yılın ilk 10 ayı için de yeni bir ihracat rekoru kaydedildi.

OTOMOTİV TÜRKİYE İHRACATININ YÜZDE 15,6'SINI KARŞILADI

Ticaret Bakanlığı'nın 3 Kasım 2026 tarihli dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin ekim ayındaki toplam ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artarak 25 milyar 885 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 3,4 artışla 32 milyar 584 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre otomotiv sektörü, ekim ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 15,6'sını tek başına gerçekleştirdi. Başka bir ifadeyle yurt dışına satılan her 100 dolarlık ürünün yaklaşık 15,6 doları otomotiv sektöründen geldi.

TİM verilerine göre otomotivi 3 milyar 14 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 930 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi. Otomotiv ile ikinci sıradaki kimya sektörü arasındaki ihracat farkı yaklaşık 1 milyar 18 milyon dolar oldu.

10 AYLIK OTOMOTİV İHRACATI 35,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye'nin ocak-ekim dönemindeki toplam ihracatı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 236 milyar 837 milyon dolara yükseldi. Otomotiv sektörünün aynı dönemdeki ihracatı ise yüzde 3,4 büyümeyle 35,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuç, otomotivin yılın ilk 10 ayında Türkiye ihracatından yüzde 14,9 pay aldığını ortaya koydu. Sektörün ekim ayındaki yüzde 15,6'lık payı, 10 aylık ortalamasının 0,7 puan üzerine çıktı.

EN FAZLA OTOMOTİV ALMANYA'YA SATILDI

TİM'in 2026 yılı ocak-ekim verilerine göre Türk otomotiv sektörünün en büyük ihracat pazarı Almanya oldu. Almanya'ya 10 ayda 5,7 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Almanya'yı 4,3 milyar dolarla Fransa, 3,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3,2 milyar dolarla İtalya ve 2,7 milyar dolarla İspanya takip etti.

İlk beş ülkeye yapılan otomotiv ihracatının toplamı yaklaşık 19,2 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, sektörün 10 aylık toplam ihracatının yaklaşık yüzde 54,5'ine karşılık geliyor. Veriler, Avrupa pazarının Türk otomotiv endüstrisindeki belirleyici konumunu koruduğunu gösteriyor.

İTALYA'YA OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 19,6 ARTTI

Türkiye'nin en büyük 10 otomotiv ihracat pazarı arasında en yüksek oransal büyüme İtalya'da gerçekleşti. TİM verilerine göre bu ülkeye yapılan otomotiv ihracatı, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 19,6 yükseldi.

İtalya'ya yapılan dış satışın parasal değeri 522,3 milyon dolar artarken, Fransa'ya ihracatta 410,1 milyon dolarlık yükseliş kaydedildi. Hollanda'ya yapılan otomotiv ihracatı da 293 milyon dolar arttı.

Buna karşılık Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 3, İspanya'ya yüzde 4,6 ve Romanya'ya yüzde 18,2 geriledi. Bu farklılaşma, otomotiv ihracatındaki büyümenin bütün pazarlara aynı ölçüde yansımadığını ortaya koydu.

KOCAELİ İHRACATTA İLK SIRADA: 10,5 MİLYAR DOLAR

Otomotiv ihracatının illere göre dağılımında Kocaeli liderliğini sürdürdü. TİM'in ocak-ekim 2026 verilerine göre Kocaeli merkezli otomotiv ihracatı 10,5 milyar dolara ulaştı.

Kocaeli'yi 8,1 milyar dolarla Bursa, 7,3 milyar dolarla İstanbul, 3,7 milyar dolarla Sakarya ve 1,5 milyar dolarla Ankara izledi.

Bu beş ilin toplam otomotiv ihracatı yaklaşık 31,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece Türkiye'nin 35,2 milyar dolarlık 10 aylık otomotiv ihracatının yaklaşık yüzde 88,4'ü söz konusu illerden gerçekleştirildi.

ANTALYA'NIN İHRACATI DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Otomotivdeki ulusal rekorun yanında Antalya'nın genel ihracat performansı da yükseliş gösterdi. TİM kaynaklı il ihracat verilerine göre Antalya merkezli firmalar, Eylül 2026'da 214,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 artış anlamına geliyor.

Antalya'nın 2026 yılı ocak-eylül dönemindeki toplam ihracatı ise yaklaşık 1 milyar 746 milyon dolar oldu. Aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 14,9 büyüme kaydedildi.

Ancak Antalya'nın bu rakamları bütün sektörleri kapsıyor. Açıklanan otomotiv verilerinde Antalya veya Alanya için ayrı bir otomotiv ihracat tutarı bulunmadığından, ulusal otomotiv rekorunun kentteki üretim ve ihracata doğrudan katkısını sayısal olarak belirlemek mümkün değil.

İHRACATTA REKORA RAĞMEN REKABET UYARISI

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, 3 Kasım'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen dış ticaret verileri toplantısında, otomotivin aylık 4 milyar dolar eşiğini aşan ilk sektör olduğunu açıkladı.

Gültepe, ihracat gelirlerindeki yükselişe rağmen miktar bazında gerileme yaşandığını da belirtti. TİM Başkanı'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'nin ihracatı ekim ayında miktar bakımından yüzde 1,7, yılın ilk 10 ayında ise yüzde 2,1 azaldı.

Gültepe, ihracatçıların rekabet gücünü etkileyen temel sorunlar arasında Türkiye ile rakip ülkeler arasındaki enflasyon ve maliyet artışı farklılıklarını gösterdi.

Bu tablo, ihracat gelirlerindeki artışın aynı oranda daha fazla ürün satıldığı anlamına gelmediğini gösteriyor. Otomotivdeki rekorun sürdürülebilirliği açısından dış pazarlardaki talep, üretim maliyetleri ve fiyat rekabeti önemini koruyor.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİMDE 6,7 MİLYAR DOLAR OLDU

Ticaret Bakanlığı'nın Ekim 2026 dış ticaret bültenindeki ihracat ve ithalat rakamları karşılaştırıldığında, Türkiye'nin aylık dış ticaret açığı yaklaşık 6 milyar 699 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

İthalatın yüzde 3,4, ihracatın ise yüzde 8,1 artması, ekim ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre daralmasına katkı sağladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda yüzde 11,4 azaldı. Otomotiv sektörünün 4 milyar doları aşan ihracatı, Türkiye'nin dış ticaret performansına katkı sağlayan başlıca kalemlerden biri oldu.