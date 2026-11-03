Türkiye'de akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan ihbarların bir kişiye milyonlarca dolar kazandırdığı iddiası dikkat çekti. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Tarsus'ta tanıştığı eski bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mühendisinin hikâyesini sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar'ın aktardığına göre, mesleğinden ayrılan mühendis, kaçakçılık faaliyetlerini ihbar etmeyi adeta bir gelir kapısına dönüştürdü.

21 İHBARDAN 8'İ SONUÇLANDI

Şamil Tayyar'ın açıklamasına göre, yıllarca EPDK'da görev yapan mühendis, kurumdan ayrıldıktan sonra akaryakıt sektöründeki bilgi ve deneyimini kaçakçılık faaliyetlerini tespit etmek için kullanmaya başladı.

Bugüne kadar toplam 21 ihbarda bulunan kişinin başvurularından 8'inin sonuçlandığı ve bu ihbarlar karşılığında yaklaşık 2 milyon dolar ödül kazandığı iddia edildi.

Tayyar, söz konusu kişinin ilgili savcıları, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerini ve gümrük müfettişlerini yakından tanıdığını belirterek kendisini profesyonel bir ihbarcı olarak tanımladı.

MİLYONLAR KAZANDI AMA ŞİMDİ İŞLERİN KÖTÜ GİTTİĞİNİ SÖYLÜYOR

Hikâyenin en dikkat çekici ayrıntısı ise milyonlarca dolar kazandığı belirtilen kişinin son dönemde işlerinin azaldığını söylemesi oldu.

Tayyar'ın aktardığına göre, akaryakıt kaçakçılığının son yıllarda azalması nedeniyle ihbarcı eskisi kadar kazanç sağlayamadığını ifade etti.

Kaçakçılığın maliyetler ve vergi farklarındaki değişim nedeniyle azaldığını savunan kişi, yaklaşık 4-5 yıldır bu tür faaliyetlerin eskisi kadar yaygın olmadığını dile getirdi.

ŞAMİL TAYYAR BİLE İLK BAŞTA İNANAMADI

Karşılaştığı kişinin anlattıklarını ilk başta şaka sandığını belirten Şamil Tayyar, daha sonra konuyu araştırdığını ve anlatılanların gerçek olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.

Tayyar, ihbarcının kaçakçılığın azalmasından dolayı gelir kaybı yaşadığını belirtmesine karşılık, kendisinin kaçakçılıkla mücadelenin sonuç vermesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sosyal medyada gündem olan olay, ihbar mekanizmaları ve bu yolla elde edilebildiği öne sürülen yüksek ödüller hakkında merak uyandırdı.

Öte yandan, yaklaşık 2 milyon dolarlık ödül tutarı Şamil Tayyar'ın açıklamalarına dayanırken, söz konusu miktara ilişkin bağımsız bir resmî doğrulama bulunmuyor.