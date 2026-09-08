Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Bursaspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Deplasmanda geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan yeşil-beyazlı ekip, Kelechi Iheanacho'nun iki golüyle mücadeleyi 2-1 kazanarak zirve yarışında önemli bir galibiyete imza attı.

MANİSA FK ÖNE GEÇTİ, BURSASPOR HIZLI KARŞILIK VERDİ

Ev sahibi Manisa FK, 20. dakikada Sylla'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bursaspor'un bu gole yanıtı ise gecikmedi. Sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek amacıyla kadroya katılan Kelechi Iheanacho, 27. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e taşıdı. İlk yarıda gelen karşılıklı gollerin ardından mücadelede denge uzun süre bozulmadı.

İkinci yarıda iki takım da üstünlük golünü ararken karşılaşmanın sonucunu uzatma dakikaları belirledi. Bursaspor adına yeniden sahneye çıkan Iheanacho, 90+2. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan kısa bölümde skor değişmeyince yeşil-beyazlılar Manisa deplasmanından üç puanla ayrıldı.

IHEANACHO BURSASPOR'UN HÜCUMDAKİ EN ÖNEMLİ KOZU OLDU

Sezon öncesinde Celtic'ten ayrıldıktan sonra Bursaspor'a transfer olan Nijeryalı santrfor, kısa sürede takımın hücum hattında belirleyici isimlerden biri haline geldi. Manchester City ve Leicester City gibi İngiliz futbolunun önemli kulüplerinde de forma giyen Iheanacho'nun kariyer tecrübesi, Bursaspor'un Süper Lig hedefi doğrultusunda yaptığı kadro yapılanmasının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Manisa FK karşısında iki kez fileleri havalandıran Iheanacho, ligde çıktığı 6 karşılaşmada 8 gole ulaştı. Özellikle skorun dengede olduğu ve alanların daraldığı maçlarda deneyimli bir santrforun bitiriciliği, uzun lig maratonunda puan kayıplarını önleyebilecek önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

BURSASPOR ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Manisa deplasmanındaki sonuçla birlikte Bursaspor üst üste üçüncü, sezon genelinde ise beşinci galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlı ekip puanını 15'e yükselterek zirve takibini sürdürürken, Manisa FK 8 puanda kaldı. Ligin henüz ilk bölümünde oluşan puan tablosu şampiyonluk yarışının nihai görünümünü ortaya koymasa da Bursaspor'un ilk 6 haftadaki sonuçları hedefi açısından güçlü bir başlangıca işaret etti.

1. LİG'DE UZUN MARATON BELİRLEYİCİ OLACAK

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesinde yalnızca sezonun ilk haftalarındaki performans değil, uzun maratonda yakalanacak istikrar da büyük önem taşıyor. Şampiyonluk hedefleyen ekipler açısından deplasman maçlarından alınan puanlar, kadro derinliği, sakatlık ve cezalar karşısında alternatif oyunculardan sağlanan katkı ile kritik haftalarda gösterilen performans yarışın seyrini doğrudan etkileyebiliyor.

Bursaspor açısından da Manisa FK galibiyetinin önemi bu noktada artıyor. Yeşil-beyazlıların geriye düştüğü bir deplasman karşılaşmasını son dakikalarda kazanması hem puan tablosundaki konumunu korumasını hem de yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmesini sağladı. Iheanacho'nun gol üretimini sürdürmesi halinde deneyimli forvetin performansı, Bursaspor'un sezon boyunca Süper Lig'e dönüş mücadelesindeki en önemli unsurlardan biri olacak.