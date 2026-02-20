İddiaya göre olay, 11 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa Borsa Ticaret Meslek Lisesi’nde teneffüs sırasında meydana geldi. 9. sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Ç. (15), sırasına oturan bir öğrenciyi uyardı. Uyarının ardından iki öğrenci arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede arbedeye dönüştüğü öne sürülen olayda Muhammed Yasin Ç.’nin çenesine darbe aldığı belirtildi.

HASTANEDE İKİ NOKTADA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Okul yönetiminin veliyi bilgilendirmesi üzerine öğrenci önce sağlık ocağına, ardından hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerde çenesinde iki ayrı noktada kırık olduğu tespit edildi.

Veli Ergin Ç., oğlunun 16 Şubat’ta yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçirdiğini, kırık bölgelere plak yerleştirildiğini söyledi. Tedavi sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceği ifade edildi.

Sağlık durumu nedeniyle öğrencinin en az bir dönem eğitimden uzak kalacağı öğrenildi.

“ADLİ VAKA” İDDİASI

Veli Ergin Ç., olayın adli boyutu bulunduğunu savunarak polis tutanaklarında durumun “kasten yaralama” olarak yer aldığını öne sürdü. İlk etapta ambulans ve polisin çağrılmadığını iddia eden veli, yargı sürecini başlattıklarını açıkladı.

Olayla ilgili hem adli hem de idari sürecin devam ettiği bildirildi.

DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ

Olay sonrası okul disiplin kurulunun toplandığı, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen öğrenciye 5 gün geçici uzaklaştırma cezası verildiği belirtildi.

Veli, verilen cezanın caydırıcı olmadığını savunarak karara itiraz ettiğini ifade etti.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma süreci sürüyor.