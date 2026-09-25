Burdur Belediyesi, çevre illerde görülen şap hastalığı vakalarına karşı önlem almak amacıyla Canlı Hayvan Pazarı'nın faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, pazarın ikinci bir talimata kadar kapalı kalacağı bildirildi. Yeniden açılış tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

Burdur'da alınan bu tedbir kararı, Antalya'daki hayvan yetiştiricileri tarafından da dikkatle izleniyor. Şu an için Antalya sınırları içerisinde doğrulanmış bir şap vakası veya resmi bir kısıtlama kararı bulunmuyor. Bölgedeki yetkili kurumların yapacağı açıklamalar doğrultusunda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı belli olacak.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR VE NASIL BULAŞIR?

Sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanları etkileyen şap, oldukça bulaşıcı viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Virüs, enfekte hayvanlarla doğrudan temasın yanı sıra solunum yolu ve kirlenmiş ekipmanlar aracılığıyla da hızla yayılabiliyor. Ölüm oranı genellikle düşük seyretse de, özellikle genç hayvanlarda ciddi kayıplara yol açma riski taşıyor. Yetişkinlerde ise et ve süt veriminde belirgin düşüşler yaşanıyor.

ÜRETİCİLER HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT ETMELİ?

Hastalığa yakalanan sığırlarda yüksek ateş, iştah kaybı, aşırı salya üretimi ile ağız ve ayak çevresinde yaralar ortaya çıkıyor. Koyun ve keçilerde ise semptomlar daha hafif seyrederek genellikle topallık şeklinde kendini gösteriyor. Üreticilerin bu belirtileri fark ettiklerinde vakit kaybetmeden veteriner hekimlere veya Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine başvurmaları gerekiyor. Aşılama programlarına eksiksiz uyulması ve işletme hijyeninin artırılması, salgını kontrol altına almada en kritik adımlar arasında yer alıyor.