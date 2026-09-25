Ankara merkezli yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması Antalya’ya da uzandı. TOKİ’ye ait bir arsayı kooperatifin mülküymüş gibi göstererek 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira temin ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 8’i yakalandı.

KOOPERATİFE AİT OLMAYAN ARSA SATIŞA SUNULDU İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, Gökhan K. tarafından kurulan bir kooperatifin faaliyetleri incelemeye alındı. Soruşturma dosyasına göre gerçekte Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait olan ve kooperatifin mülkiyetinde bulunmayan bir arsanın, kooperatife aitmiş gibi tanıtıldığı öne sürüldü.

Şüphelilerin, arsa üzerinde hak sahibi olduklarına ilişkin güven oluşturmak amacıyla sahte olduğu değerlendirilen tapu kayıtlarının görüntülerini müştekilere WhatsApp üzerinden gönderdikleri iddia edildi. Savcılık, bu yöntemle 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira haksız menfaat sağlandığını değerlendiriyor.

BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için 25 Eylül’de Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya’da eş zamanlı çalışma yürütüldü. Operasyonlarda Burcu Ç., Gurbet Ö., Azime K., Gökhan K., Nursena S., Ruhane S., Halis Z. ve Murat K. gözaltına alındı.

ANTALYA'DA BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan İbrahim K.’nin ise Antalya’da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Böylece soruşturmadaki 9 şüpheliden 8’i gözaltına alınırken bir kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Dosyada yer alan suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor. Şüpheliler hakkındaki adli sürecin, emniyetteki işlemler ve savcılık değerlendirmesinin ardından devam etmesi bekleniyor.